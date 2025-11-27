Kadınların saç modelleri, tarihin akışıyla değil; ruh hâli, hava durumu ve "Bugün neye sinirlendim?" parametreleriyle belirlenir. Erkeklerin sandığı gibi kuaförden çıkmadan önce bir plan yapılmaz. Saç modelleri, doğal afetler gibi kendiliğinden oluşur. Gelin bu evrimin mizahi bir belgesel kaydına bakalım:



"Yeni yıla umutla giriyorum" saçı: Yılın ilk haftasında görülür. Dipleri bile umutla parlamaktadır. Güzellik uzmanları bu dönemi şöyle tanımlar: "Aşırı özgüven içeren, üç hafta sonra pişmanlıkla sonuçlanması muhtemel model." Sonuç: 23 gün sonra "Beyazlarım çıkmış gibi hissediyorum" krizi.



"Benim için yeni bir başlangıç" kestirmesi: Bir tartışma, bir karar, bir uyanış… Kadın kuaföre girer: - Omuz hizasında. 10 dakika içinde fikir değişir: - Biraz daha. Erkekler bu sahneyi çözemese de bu aslında evrensel bir işarettir: "Hayatımda radikal bir şey değişti, sen hazırlan."



"Aslında dalgalı saçım böyle değil normalde" dönemi: Dışarı çıkarken: - Tamam güzel oldu. 10 dakika sonra rüzgâr: - Hehehe bekle. Bir kadın ömrü boyunca en az 400 kez, kendi saçına şu cümleyi açıklamak zorunda kalır: - Bu benim normal halim değil, şu an saçım bana ihanet ediyor.



"Sırf evdeyim diye kendimi salmadım" topuzu: Dışarıdan bakınca: Gelişigüzel toplanmış bir saç. Aslında 14 iğne, 3 tokayla milimetrik mühendislik harikasıdır. Bu modele "Evde Zoom toplantısı var ama kamerayı açmayacağım belli değil" dönemi de denir.



"Yaz tatilinde deniz-tuz-güneş benim kuaförüm olsun" saçı: Saç tuzlu, yüz bronz, özgüven yüksek. Ama dönüş yolunda gerçek ortaya çıkıyor: - Benim saçım böyle değildi, kim bozdu bunu?



"Ben sadece fön çektirdim, neden bu kadar mutluyum?" evresi: Önemli bir toplantı? Arkadaş buluşması? Yıllar sonra görülecek eski sevgili? Hayır. Kadın sadece fön çektirmiştir. Ama saç, kişiye anlık CEO özgüveni verir. Kadın banka şubesine giderken kendi kendine şöyle der: - Bugün ekonomi çökerse bile ben toparlarım.



"Saçımı tekrar boyatacağım ama şu an hayattaki durumum buna engel" krizi: "Bir ara giderim…" "Bu hafta olmaz…" "Şimdilik böyle idare ederim…" Bu dönem, kadının hayatındaki bütçe, motivasyon ve kaderin ortak bir tokadıyla ortaya çıkar. Bu saç modeline bilim insanları şöyle der: "Dip boyası dramı."



"Aslında bu renk bana yakıştı mı?" iç sorgusu: Kadın aynaya bakar, selfie çeker, DM'lere danışır, arkadaşlarına sorar. Ama sonunda yine kuaföre gider: - Bir ton koyu yapalım. 3 gün sonra: - Keşke açık kalsaydı. Bu döngü insanlık tarihinden bile eskidir.



"Hiçbir şey yapmadım ama sanki çok uğraşmışım gibi" doğal görünüm: Bu saç modeli için harcanan süre: 45 dakika. Erkek yorumu: – Saçını hiç yapmamışsın ama çok güzel olmuş. Kadının iç sesi: - Senin için 3 fön, 2 köpük, 1 maşa yaktım. Biraz saygı."



"Ben bugün kimseye karışmam" saçı: Saç açık, dağınık ve özgür… Çünkü kadın yorulmuştur. Bu saç modeli, "Şarjım yüzde 3, güç tasarrufu modundayım" anlamına gelir. İnsanoğlu evrim geçirdi, teknoloji gelişti, medeniyet ilerledi… Ama kadınların saç modelleri hâlâ şununla başlıyor: - Bu saç bugün beni nasıl rezil edecek?