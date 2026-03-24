Yeşim Salkım'ın paylaşımını alıntılayan sanatçı Cenk Eren de Erol Köse ile ilgili şunları söyledi:

"O meşhur dörtlü beni 2 sene her yerden yasaklamışlardı, sahnelerimi engellemişlerdi, maddi olarak düştüğüm kiramı ödeyemediğim günler olmuştu. Senin yaptığın ama sonra ona devrettiğin albümümü istemek içim gittiğimde 3 saat bekletip odasına aldığında da yarım saat ayakta bekletmişti. 'Ne albümü vermek sen daha da cezalandırılacaksın' demişti. Yıllar sonra bana 'Sana baya kötülük yapmıştık, hakkını helal et demişti'. Ben de 'ben ediyorum ama umarım öbür tarafta hesabını verebilirsin' demiştim. Tek suçum seninle arkadaşlığımı sürdürmemdi. Evet en çok sen üzüldün, şahidim. Herkes için '90'lar muhteşem yıllardı, harika şarkılar güzel günlerdi'. Bazıları için o kadar torpilliydi ki onlar için güzeldi, bizler içinse korku yıllarıydı, ağzımızı açamazdık. Arkasından konuşmuyorum helalleştiğimiz için, sadece seninle dertleşmek istedim. Küs de olsak ki hala nedenini bilmiyorum sana anlatmak istedim"