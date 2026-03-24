İbrahim Tatlıses "Dostum" dedi Nez "Hakkımı helal etmiyorum" diye haykırdı! Erol Köse'nin ölümü camiayı ikiye böldü

Ünlü yapımcı Erol Köse'nin Maslak'ta 16. kattan düşerek şüpheli ölümü, magazin dünyasını ayağa kaldırdı. Köse'nin "Kimse canlı çıkamıyor bu hayattan" şeklindeki gizemli son paylaşımı veda niteliği taşırken; sanat camiası İbrahim Tatlıses ve Nihat Doğan'ın vefa dolu taziye mesajları ile Nez ve Sinem Umaş'ın "Hakkımızı helal etmiyoruz" feryatları arasında ikiye bölündü.

Maslak'ta 16. kattaki evinin balkonundan düşerek şüpheli bir şekilde can veren ünlü yapımcı Erol Köse'nin ölümü magazin dünyasını ayağa kaldırdı. Köse'nin "Kimse canlı çıkamıyor 'hayat' denilen bu oyundan" şeklindeki gizemli son paylaşımı dikkat çekerken; sanat camiası vefa ve nefret arasında ikiye bölündü.

Bir yanda Sinem Umaş ve Nez gibi isimlerin "Hakkımızı helal etmiyoruz" feryatları yükselirken, diğer yanda İbrahim Tatlıses ve Nihat Doğan gibi isimlerin derin üzüntü paylaşan taziye mesajları sarsıcı bir vedaya dönüştü. İşte o paylaşımlar...

SİNEM UMAŞ

"Yarışmadan çıktığım yıllarda en popüler zamanlarımda albüm yapacağım dedin, senelerce oyaladın. Gidip saçma sapan insanlarla çalıştım kaybolup gittim daha 20 yaşındaydım... Hakkım helal olmasın benim gençlik yıllarımda hayatımı mahvettin!! Ateşin bol olsun Erol Köse!!!"

YEŞİM SALKIM

"Evet hepimiz üzüldük, kırıldık hatta en çok da ben! Bak ben diyorum anlayın! Ama bana yakışmaz, ölmüş gitmiş artık adam bir devir bitti"

CENK EREN

Yeşim Salkım'ın paylaşımını alıntılayan sanatçı Cenk Eren de Erol Köse ile ilgili şunları söyledi:

"O meşhur dörtlü beni 2 sene her yerden yasaklamışlardı, sahnelerimi engellemişlerdi, maddi olarak düştüğüm kiramı ödeyemediğim günler olmuştu. Senin yaptığın ama sonra ona devrettiğin albümümü istemek içim gittiğimde 3 saat bekletip odasına aldığında da yarım saat ayakta bekletmişti. 'Ne albümü vermek sen daha da cezalandırılacaksın' demişti. Yıllar sonra bana 'Sana baya kötülük yapmıştık, hakkını helal et demişti'. Ben de 'ben ediyorum ama umarım öbür tarafta hesabını verebilirsin' demiştim. Tek suçum seninle arkadaşlığımı sürdürmemdi. Evet en çok sen üzüldün, şahidim. Herkes için '90'lar muhteşem yıllardı, harika şarkılar güzel günlerdi'. Bazıları için o kadar torpilliydi ki onlar için güzeldi, bizler içinse korku yıllarıydı, ağzımızı açamazdık. Arkasından konuşmuyorum helalleştiğimiz için, sadece seninle dertleşmek istedim. Küs de olsak ki hala nedenini bilmiyorum sana anlatmak istedim"

Rober Hatemo: "Erol Köse yüzünden 100 Milyon kaybettim"

ROBER HATEMO

"Birçok insanın canını yaktı. Onun yüzünden şu anda Alaçatı'da değeri en az 100 milyon olabilecek bir arazim gitti elimden 2003-2004 yıllarında. Uzun hikaye... Üstü kapalı bir tehdit olayı. Senelerce çalıştım Çeşme'de, bütün biriktirdiğim paralarla Alaçatı'da bir arazi satın aldım. O zaman anlamıştım Alaçatı'nın ne olacağını, biraz iyiyimdir bu konularda. Ama maalesef bana yar olmadı Erol Köse yüzünden. Bir sürü insana da böyle şeyler yaptı"

Atilla Taş'tan Erol Köse'ye zehir zemberek veda!

ATİLLA TAŞ

"Ardımdan bir ton iftira attın! Milyonlarca liramı çaldın! Elindeki sözleşmemle beni yıllarca çalıştırmadın! İşimden ekmeğimden ettin, (birçok sanatçı arkadaşlarım da dahil) hem de sana baba diye güvenmiş adamı! Seda Sayan'a p... yakıştırması yaptın! Ekmeğini yediğin insanların kuyusunu kazdın! Yüzlerce sanatçıya attığın iftiraları saymıyorum bile! taciz ettiğin sanatçı kadınlar başka hikaye! Hep sustum yuttum! Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun Erol Köse!"

NEZ

"Söyleyecek sadece bir cümlem var ve bu konu ile ilgili asla konuşmayacağım. Ben ve ailem yıllarca ne yaşadığımızı bir Allah ve bir biz biliriz! Hakkımı helal etmiyorum"

RÜZGAR ERKOÇLAR

"Yakın çevrem arıyor 'Duydun mu?' diye. Karma unuttuğun anda gelir derler... İnsanız o anlık nefsine yenilip oh dersiniz diye bazen kişinin kötü olduğunu göstermezmiş karşı tarafa... Valla oh diyemedim, çünkü ölüm bu en nihayetinde. Çok zorlandım derken ama helal olsun benim hakkım dedim ama yine de yaratanla onun arasında... Üç ay evden çıkamamış. İlk yorumum; dedim ben 14 senedir ne çektim be, yeri geldi çalışamadım bile iki prim yapacaklar diye... Neyse dünya malı dünyada kalır ve giderken sizi uğurlarken insanlar onlara nasıl bir iz bıraktığınızla tanınırsınız"

Ketenci'den Erol Köse'ye: ''Hakkımı asla helal etmiyorum''

MUAMMER KETENCİ

"Erol Köse kalbimi çok kırdı. Benden özür diledi, yüzüne tükürdüm"

ÖZLEM ÖZDEN

"İyi bilmezdim, hakkımı da helal etmiyorum"

SEDA SAYAN

"Benden özür dilemişti, affetmiştim ama çok beddua ettim zamanında"

NİHAT DOĞAN

"Mekanın cennet olsun abim. Çocukluğum, ilk göz ağrım. Sayesinde piyasaya girdiğim Erol Köse'yi kaybettik. Şoktayım ne diyeceğimi bilemiyorum. Savcılık soruşturma açmış durumda. Hepimizin başı sağ olsun."

İBRAHİM TATLISES

"Erol Köse'nin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim... Uzun yıllara dayanan dostluğumuz, paylaştığımız anılar hep aklımda kalacak. Hayat bazen insanı en sevdikleriyle sınar... Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun."

EROL KÖSE'NİN SON PAYLAŞIMI

Öte yandan Erol Köse'nin sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşım da dikkat çekti. Köse'nin son paylaşımında, "Çok mu derdin var kanka? Amaaaaan salla gitsin, gül geç, nasıl olsa filmin sonunda kimse canlı çıkamıyor 'hayat' denilen bu oyundan! Oyun mu? Evet oyun, bilim dünyasının son keşfine göre hayatımız bir bilgisayar yazılımı, bir simülasyon, biz aslında yoğuuuz 😂 O zaman elbette 'salla gitsin dertleri!" ifadelerini kullandığı görüldü.