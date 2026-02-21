Eyüpsultan’da başıboş köpek saldırısı: 6 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde okuldan dönen 6 yaşındaki Şirin Alsuleiman sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yaralanan küçük kız hastanede tedavi edilerek taburcu edilirken, mahalle sakinleri bölgede başıboş köpeklerin tehlike oluşturduğunu belirterek önlem çağrısı yaptı.

Eyüpsultan’da başıboş köpek saldırısı: 6 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
  • İstanbul Eyüpsultan'da 6 yaşındaki Suriyeli Şirin Alsuleiman, 23 Mart'ta okuldan servisle dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak yaralandı.
  • Saldırıya uğrayan çocuğa ilk müdahaleyi babası Musab Alsuleiman yaptı ve kızını Başakşehir Çam Sakura Hastanesi'ne götürdü.
  • Çocuğa hastanede kuduz ihtimaline karşı iğne yapıldı ve tedavi sonrası taburcu edildi.
  • Baba Musab Alsuleiman, mahallede çok sayıda köpek bulunduğunu ve boş arazi olduğu için insanların buraya köpek bıraktığını belirtti.
  • Mahalle sakinlerinden Adnan Yaban, sokak köpeklerinin kendisine ait iki koyunu parçaladığını söyledi.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki Şirin Alsuleiman yaralandı.

Eyüpsultan'da köpek dehşeti: 6 yaşındaki Şirin yaralandı

Olay, 23 Mart'ta Pirinççi Mahallesi Müşerref Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okuldan servisle eve dönen Suriyeli Şirin Alsuleiman araçtan indikten sonra sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Eyüpsultan'da okuldan servisle eve dönen Suriyeli Şirin Alsuleiman (6), araçtan indikten sonra sokak köpeklerinin saldırısına uğradı (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

KÖPEKLER SALDIRDI BABASI KURTARDI
Aldığı darbelerin ardından yere yığılan çocuğa ilk müdahaleyi kendisini karşılamaya gelen babası Musab Alsuleiman yaptı. Babası tarafından Başakşehir Çam Sakura Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kız, tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi.

Eyüpsultan’da başıboş köpek saldırısı: 6 yaşındaki çocuk hastanelik oldu-2

"ÇOCUKLARIMIZI TEK BAŞINA EVDEN ÇIKARAMIYORUZ"
Olayın ardından konuşan baba Musab Alsuleiman şunları söyledi:

"Kızımın saat 16.40 sıralarında okuldan servisle dönüşü oluyor. Bende her gün onu karşılamaya gidiyorum. Kızım caddenin başında servisten indikten sonra sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Ona yetişmeye çalışıyordum, kızımın yerde olduğunu gördüm. Yüzü komple kan olmuştu. 4-5 tane köpek bana da saldırdı, taş atarak kendimizi kurtardık. Kendi motosikletimle hemen Başakşehir Çam Sakura Hastanesi'ne götürdüm. Yapılması gereken şeyleri yaptırdık, sonra geldik. Doktorlar 'Kuduz' ihtimaline karşı iğne yaptılar. Burada köpekler dolu, ne zaman gelirsem var. Köpeklerin toplatılıp barınağa götürülmesini tercih ederiz. Çok köpek var çünkü salıyorlar. Kim köpek sahiplendiyse buraya gelip salıyor. Burası boş bir arazi olduğu için herkes buraya köpek bırakıyor. Çocuklarımızı tek başına evden çıkaramıyoruz, böyle bir hale geldik"

Eyüpsultan’da başıboş köpek saldırısı: 6 yaşındaki çocuk hastanelik oldu-3

"BENİM İKİ TANE KOYUNUMU PARÇALADILAR"
Mahallede yaşayan Adnan Yaban, "Siyah bir pitbull köpek var. 500-600 metre ileride oturuyorum. İnsanlara saldırıyorlar, benim iki tane koyunumu parçaladılar. Pitbull sonradan geldi, ama orada duran sokak köpekleri benim iki tane hayvanımı parçaladı."ifadelerini kullandı.

Sitede panik: Kastamonu'da sokak köpekleri kadına ve çocuklara saldırdı
Samsun'da 6 sokak köpeği yaşlı kadına saldırdı | Mama dolandırıcıları ve köpektaparların körüklediği sorun büyüyor
10 yaşındaki çocuk başıboş köpeklerin saldırısına uğradı: O anlar kamerada

