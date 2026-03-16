İsrail'in ileri uç karakolluğunu yapan çifte pasaportlu siyonistler milli güvenliğimizi tehdit ediyor.
Kendini "Türk Siyonist" olarak tanımlayan bu yapı İsrail'i "vatanı" olarak görüyor, İsrail Ordusunun propaganda aparatlığını yapıyor.
İSRAİL'DEKİ TÜRKİYELİLER BİRLİĞİ
Aralarında Kadıköy doğumlu olup İsrail'de ikamet edenlerin, Burgazada'yı sık sık ziyaret edenlerin de olduğu siyonist kümenin ortak paydası ise "İsrail'deki Türkiyeliler Birliği" isimli oluşum.
Bu oluşumda faaliyet gösterip aynı zamanda Türkiye'deki Yahudi propaganda gazetesi Şalom'da yazan bu isimler şu sıralar İsrail'de saklandıkları sığınaklardan etki ajanlığını sürdürüyor.
SİYONİZMİN TÜRKİYE'DEKİ KALEMLERİ VE ARZ-I MEV'UD'ÇU KAFA
Bu bağlamda Takvim.com.tr, İsrail'deki Türkiyeliler Birliğinin mercek altına aldı. Siyonizmin Türkiye'deki kalemlerini ve Arz-ı Mev'ud'çu kafayı deşifre etti.
YAKUP BARAKOS İRAN VURUNCA APAR TOPAR İSRAİL'E KAÇTI
Bir dönem İsrail'deki Türkiyeliler Birliği'nin başkanlığını yapan avukat Yakup Barokas aynı zamanda Yahudi propaganda mecrası Şalom'da yazan çifte pasaport sahibi bir İsrailli.
Barokas, ABD ve İsrail'in İran'a saldırdığı ilk günlerde Dubai'de idi.
İran'ın misillemeleri sonrası kara yolu ile Ürdün'den İsrail'e geçti.
"İSRAİL BENİM VATANIM" DEDİ
"Dubai'den kara yoluyla Ramat Aviv'e" başlıklı bir yazı kaleme alarak İsrail'e methiyeler düzen Barakos, "Grup halinde İsrail sınırına yürüyüşümüz tam filmlikti. Ürdün bayrakları yerine göndere çekilmiş İsrail bayraklarını ve İbranice yazıları görünce duygularımız doruk yaptı. Gümrük polisi, herkes sevinçle bizi karşıladı; "Artık ülkenizdesiniz!" İnanmayacaksınız ama geri döndüğümüz ilk gece altı kez aşinası olduğumuz alarm sesleri ile uyanıp sığınağa inmek bile evinde, vatanında olmanın sevgisini gölgeleyemedi" dedi.
Siyonist avukatın "İsrail'deki Türkiyeliler Birliği"ne üye olduğu tespit edildi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ise dikkat çekti.
İSRAİL ORDUSU İLE ETKİLEŞİM HALİNDE: SKANDAL PAYLAŞIMLAR
İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını savunan Barokas, İsrail Ordusunun Türkçe hesabı ile etkileşim halinde. Bir paylaşımında Türk vatandaşlarını hedef alarak "Yandaş basın sizi kör etmiş. Sürekli İsrail ve Yahudi düşmanlığı inancınızı köreltmiş. Ne desek beyhude" dediği görülüyor.
Türk sosyal medya kullancılarının kendisine tepki göstermesi üzerine Barokas, "İran ve Hamas da sizin gibi Yahudilerin yok olmasını istediği için İsrail kendini savunmak zorunda kalıyor ve Yahudiler üç bin yıldır tarih sahnesinden silinemedi" dedi.
KADIKÖY'DEN İSRAİL'E... SARA YANAROCAK VE OĞLU HAY EYTAN COHEN YANAROCAK
İsrail'deki Türkiyeliler Birliği'nin bir diğer üyesi İstanbul Kadıköy doğumlu Sara Yanarocak.
Yanarocak aynı zamanda Şalom Gazetesi yazarı.
İran'ın misilleme saldırıları sonrası İsrail'de sığınakta yaşadıklarını "Sirenler Altında Yaşamak" başlıklı bir yazıyla kaleme aldı ve siyonist propaganda yaptı.
Sara Yanarocak'ın oğlu Hay Eytan Kohen Yanarocak, İsrail TV'lerinde "Türkiye uzmanlığı" yapıyor. İsrail ve Türkiye arasında savaş senaryoları yazıp siyonist ekranlarda dillendiriyor.
ÇİFTE PASAPORTLU EFRAİM ÖZŞARDAŞ İSRAİL'DE SIĞINAKTA
Ara ara Burgazada'ya geldiği görülen Efraim Özşardaş isimli çifte pasaportlu siyonist şu sıralar İsrail'de sığınaklarda saklanıyor.
İsrail'deki Türkiyeliler Birliğini'nin internet sitesinde sığınak anılarını yazan Özşardaş, "Üç haftadır, gece gündüz, hepimiz çoluk çocuk, Mamad, Miklat, merdiven boşluğu, otoparklarda gezinirken, bu gidişle Pesah Seder'ini de kim bilir hangi köşede yapacağız? Eee peki Nasıl özgür olacağız? Nasıl kendimizi "krallar" gibi hissedeceğiz?"ifadelerini kullandı.
DİPNOT: Pesah Sederi, Yahudilerin Mısır'daki kölelikten kurtuluşunu (Pesah/Hamursuz Bayramı) anmak için Nisan ayının 15. (İsrail dışında 16.) gecesi düzenlenen ritüel yemeğidir.
ARZ-I MEV'UD'ÇU EZRA BEHAR: SIĞINAKTAN TÜRKİYE'DEKİ MUSEVİLERE SİTEM ETTİ
İsrail'deki Türkiyeliler Birliğini Başkanvekili Ezra Behar, İsrail'de yaşıyor.
Yahudileri "Avcı" olarak tanımlayan Behar, köşe yazılarında İsrail'in İran'a saldırılarını "Aslanın uyanışı" olarak niteliyor. Behar, "Bir aslanın uyanışını.Ve aslan kükrediğinde onu sevmek zorunda değilsiniz. Ama görmezden gelemezsiniz.Çünkü tarih bazen bir halkın karar verdiği o an değişir. İsrael için o karar çoktan verildi. Bir daha asla" diyor.
Türkiye'deki Musevilere "Arz-ı Mev'ud" yani "Vadedilmiş Topraklar" üzerinden çağrı yapan Ezra Behar,"İsrael burada savaşırken, inşa ederken, her sabah o kararı yeniden verirken siz neredesiniz? Endişe güzel bir şey. Ama endişe uzaktan izlemektir. Sorumluluk ise içinde olmaktır. Bu topraklar, Eretz Israel, binlerce yıllık bir vaadin üzerine kurulu. O vaat sadece burada yaşayanlara ait değil. Ama o vaadi her gün hayatıyla karşılayan sadece buradakiler" ifadelerini kullandı.
Sosyal medyadaki pro-İsrail aparatları ise şu şekilde:
İSRAİL'İN "TÜRKÜ"SÜ... KENDİSİNE "TÜRK SİYONİST" DİYOR
İsrail'de yaşayan ve sosyal medyada ürettiği içeriklerde İsrail ve Siyonizmin propagandasını yapan Türk vatandaşı Türkü Avcı.
Avcı, katıldığı Sözcü TV yayınında "İsrail, Orta Doğu'nun tek demokratik ülkesi. Türkiye'de İslamcı propaganda var. İsrail sevilmiyor. Filistin'de eşcinsel olamazsınız, Orta Doğu'da sadece İsrail'de eşcinsel olabilirsiniz" demişti.
Ali Birtan Erdoğan, İzzet Murat Gülter, Arzu Kuriş, Kenan Çamurcu, Kayahan Uygur, Fırat Erez, Koray Pehlivanoğlu ve Adelina Sfishta kimliğini belli eden diğer pro-İsrail aparatları.