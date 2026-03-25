LÜTFİ ALBAYRAK

“İnsan trafiğinde takılı kalanlar kulübü”

Eklenme Tarihi 25 Mart 2026

KALABALIK bir ortamdasın.
Hedefin basit: karşıya geçmek. Ama karşında insanlık tarihinin en büyük engellerinden biri var: Yavaş yürüyen insanlar. Bunlar öyle normal yavaş değil… Bunlar adeta hayatı "0.75x hızda" yaşayan insanlar.

Yürüyüş değil, meditasyon:
Bu insanlar yürümüyor. Sanki içlerinden biri "Anda kal…" demiş, o da abartmış. Sen arkada sinir krizi geçirirken o: Sağ adım… Bir düşünce… Sol adım… Bir iç huzur… Kardeşim sen yürümüyor musun, hayatını mı analiz ediyorsun?

Tam ortada yürüyenler:
Kalabalığın ortasında, en kritik noktada… Ne sağdan geçebiliyorsun ne soldan. Sanki görünmez bir güç alanı var: "Buradan kimse geçemez!" Ve bu kişi genelde: Telefona bakar... Ya da hiçbir şey yapmaz (en sinir bozucu olanı)... Hiçbir şey yapmadan yavaş yürümek… Bu ayrı bir seviye.

Grup halinde yavaş yürüyenler (Boss Level):

Tek kişi yetmezmiş gibi bir de bunların 4'lü versiyonu vardır. Yan yana dizilirler. Sohbet ederler. Kahkaha atarlar. Sen arkada: Sağa kayıyorsun, kapalı... Sola kayıyorsun, kapalı... Ortadan deniyorsun, imkânsız... Resmen insan duvarı.

Aniden duranlar:

Yavaş yürüyen bir insanın bir üst seviyesi: Bir anda duran insan. Hiç sinyal yok. Hiç uyarı yok. Pat diye durur. Sen arkadan: "Abi ne oldu? Hayat mı durdu?"

AVM'de daha da güçlenirler:
Açık alanda yavaşlar… Ama alışveriş merkezinde efsanevi forma ulaşırlar. Yürüyen merdivenden iner… Ama aşağıda bekler. Neden? Kimse bilmiyor.

İçimizdeki canavar: En acısı ne biliyor musun? Bazen biz de o insana dönüşüyoruz. Bir mesaj geliyor… Bir bakıyorsun: Sen ortada durmuşsun. Arkanda 15 kişi. Hepsi sana bakıyor. Ve o an fark ediyorsun: "Ben… ben onlardan biri olmuşum."

Sonuç: Kalabalıkta yavaş yürüyen insanlar, hayatın küçük ama etkili sınavlarıdır. Sabır testi, sinir kontrolü, içsel gelişim… Ama yine de… Kardeşim kenara çekil de gelişelim ya.

