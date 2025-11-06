Rüşvet, yolsuzluk, ve şaibe gölgelerini üzerinden atamayan Cumhuriyet Halk Partisi siyaseten köşeye sıkışınca FETÖ ezberleri okumaya başladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB, Beşiktaş, Antalya, Manavgat vb. CHP'li belediyelerdeki asrın yolsuzluğunu ve Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet "SİSTEM"ini perdelemek için ahlak seviyesi düşük çirkin bir siyasete sarıldı.
Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığına ilişkin birtakım mesnetsiz iddiaları gündeme getirdi. Bakan Gürlek bu iddiaları tapu kayıtlarıyla yalanlayınca köşeye sıkışan CHP Genel Başkanı, Meclis'teki grup kürsüsünden Başkan Erdoğan şahsında milli iradeye hakaretler savurdu.
Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarına ilişkin sorgulama yapıp CHP'ye bilgi sızdıran memurların PKK/KCK ve FETÖ bağlantıları ortaya çıktı. Bu memurların CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'li vekillerle telefon trafiği belgelendi.
FETÖ'NÜN PORNO İMAMI CHP'YE SUFLE VERİYOR
Tam da bu noktada CHP-FETÖ trafiğini belgeleyen çok çarpıcı bir itiraf geldi.
FETÖ'nün Goebbels'i olarak bilinen, haşhaşilerin "porno imamı" Cevheri Güven, 22 Mart tarihli Youtube yayınında CHP'ye akıl verdiğini şu sözlerle ikrar etti:
"Boğaz'daki köşkle ilgili bir video yayınlamıştım ben. Sonradan Özgür Özel çıktı "Akın Gürlek için Boğaz'ı gören süper bir köşk yapıldı" dedi. Şimdi halk niye benim üzerime gitmiyor? Çünkü Özgür Özel bile söylemeden bunu yapmışım"
FETÖ'CÜ CEVHERİ GÜVEN İKRAR ETTİ: BEN SÖYLEDİM ÖZGÜR ÖZEL YAPTI
Güven'in "Ben söyledim Özgür Özel" yaptı itirafına konu olan köşk ise Adalet Bakanlığı'na ait bir lojman. Tapusu devlete ait. Eski, bakımsız, yıkılmaya yüz tutmuş bu lojman İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı için yenileniyor.
Cevheri Güven bu lojmanı "özel köşk" algısıyla servis ettikten sonra Özgür Özel, FETÖ mahsulüyle muhalefet etmeye başlıyor.
Dahası FETÖ'cü Güven "Akın Gürlek'in evlerini, görsellerini taa Almanya'dan gösterdim ben" diyerek CHP'ye akıl hocalığı yaptığını alenen itiraf ediyor. Sürece müteakip Özgür Özel Akın Gürlek'in tapularını gündeme getiriyor. Böylelikle CHP ve FETÖ arasında Almanya üzerinden kurulan temas hattı deşifre oluyor.
FETÖ'NÜN LİNÇ MANGASI DEVREDE: BAŞ ŞÜPHELİ EMRE USLU VE CEVHERİ GÜVEN
Ayrıca Özgür Özel'in Akın Gürlek'le ilgili iddialarını gündeme getirmeyen CHP medyasındaki muhalif isimler de FETÖ tarafından fişlendi. Bununla beraber Barış Terkoğlu, Adalet Bakanlığı kaynaklarından bilgi aldığı için linç mangasının hedefi oldu.
Terkoğlu, Cumhuriyet'teki köşe yazısında bu linci firari FETÖ'cüler Emrullah Uslu ve Cevheri Güven'in organize ettiğini belirtti. Alet olan CHP'lileri ise "Altı oklu balıklar" diye niteledi.
CHP'DE AÇAN FETÖ "ÇİÇEK"İ
Sosyal medyada CHP maskesi takan etki ajanlarından en dikkat çekeni ise Cemil Çiçek. Örgütteki kod adı "Ulvi" olan Çiçek, firar ettiği Hollanda'dan Özgür Özel yönetimine stepne oluyor.
Çiçek'in foyasını Takvim.com.tr ortaya çıkarmış, örgütün mahrem üyeleriyle tereddüde mahal vermeyecek şekilde FETÖ'cü olduğunu mahkeme belgeleriyle açıklamıştık.
BND ŞEMSİYESİ ALTINDA... ALMAN TASMASIYLA OPERASYON ÇEKİYOR
Tüm bu yaşananların gölgesinde vatansız hain Cevheri Güven'in Alman koruması ve BND şemsiyesi altında Türkiye'ye operasyon çekmeye devam ediyor.
Alman makamları tarafından 24 saat gözetim altında tutulan Güven, saklandığı inden dışarı adım atar atmaz Alman polisine haber veriyor. Bu koruma sadece Cevheri Güven'i değil, bir başka vatan haini Can Dündar'ı da kapsıyor.
Almanya'daki Türk vatandaşlarından ve MİT'e yakalanmaktan korkan FETÖ'cü Güven, kolunda saat görünümlü siyah bir cihazla geziyor. Bu cihazın Alman güvenlik güçleriyle doğrudan bağlantılı olduğu acil durumlarda en yakın merkeze sinyal gönderdiği belirtiliyor.
Peki, şu sıralar CHP'ye akıl hocalığı yapan Cevheri Güven kimdir?
Fetullahçı Terör Örgütü'nün etki ajanlığını yapan ve medya operasyonlarını yürüten karanlık bir profil. Türkiye'nin huzurunu hedef alan, iç karışıklık çıkartmayı hedefleyen sinsi provokasyon ve algı operasyonlarının birçoğunun altında onun imzası bulunuyor.
ALMANYA'DA KENDİNİ "SÜRGÜN GAZETECİ" OLARAK PAZARLIYOR
Almanya'da kendini "sürgün gazeteci" olarak pazarlayan ve Alman polisinin korumasıyla Türkiye'ye operasyon çekmeye kalkan firari vatan haini, beraberindeki diğer FETÖ'cüler ile birlikte International Journalists Association (IJA) adı altında faaliyet gösteriyor.
KARANLIK KUMPASLARIN MİMARI... 15 TEMMUZ İHANETİNİN SÖZCÜSÜ
Deniz Baykal ve Muharrem İnce'ye kurulan kaset kumpaslarının da mimarı olarak anılan Cevheri Güven, 15 Temmuz hain darbe girişiminden iki gün önce "tankın eli kulağında"paylaşımı yapıp FETÖ'cü cuntasının sözcüsü olmasıyla biliniyor.
FETÖ'cü Nokta Dergisi üzerinden haşhaşi operasyonlar çeken Güven, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra bir süre gaybubet evinde gizlendi. Daha sonra mesai arkadaşı Murat Çapan ile beraber Yunanistan'a kaçtı. Yunanistan, Çapan'ı iade ederken Güven ve ailesine mültecilik hakkı vererek Almanya'ya gitmesinin önünü açtı.
İŞTE TETİKÇİNİN TERÖR YUVASI
Güven ve eşi Tuba Akın Güven, ihanet içinde kaçtıkları Almanya'da vatansız bir şekilde yaşamlarını sürdürüyor.
Güven, Hessen'deki Babenhausen bölgesinde kumpas merkezine dönüştürdüğü dubleks dairede ailesiyle lüks içinde yaşıyor.
KAYINVALİDESİ YAKALANDI
FETÖ'nün Goebbels'i Cevheri Güven maaile haşhaşi olmasıyla biliniyor... Güven'in kayınvalidesi Nurcan Akın Almanya'dan Türkiye'ye giriş yaparken gözaltına alındı. Bank Asya hesabı ve ByLock kullandığı ortaya çıkan FETÖ'cü kayınvalide, ilk ifadesinde örgüt toplantılarına katıldığını kabul etti.