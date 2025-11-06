Rüşvet, yolsuzluk, ve şaibe gölgelerini üzerinden atamayan Cumhuriyet Halk Partisi siyaseten köşeye sıkışınca FETÖ ezberleri okumaya başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel , İBB, Beşiktaş, Antalya, Manavgat vb. CHP'li belediyelerdeki asrın yolsuzluğunu ve Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet "SİSTEM"ini perdelemek için ahlak seviyesi düşük çirkin bir siyasete sarıldı. Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığına ilişkin birtakım mesnetsiz iddiaları gündeme getirdi. Bakan Gürlek bu iddiaları tapu kayıtlarıyla yalanlayınca köşeye sıkışan CHP Genel Başkanı, Meclis'teki grup kürsüsünden Başkan Erdoğan şahsında milli iradeye hakaretler savurdu. Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarına ilişkin sorgulama yapıp CHP'ye bilgi sızdıran memurların PKK/KCK ve FETÖ bağlantıları ortaya çıktı. Bu memurların CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'li vekillerle telefon trafiği belgelendi.





FETÖ'NÜN PORNO İMAMI CHP'YE SUFLE VERİYOR



Tam da bu noktada CHP-FETÖ trafiğini belgeleyen çok çarpıcı bir itiraf geldi.



FETÖ'nün Goebbels'i olarak bilinen, haşhaşilerin "porno imamı" Cevheri Güven, 22 Mart tarihli Youtube yayınında CHP'ye akıl verdiğini şu sözlerle ikrar etti:

"Boğaz'daki köşkle ilgili bir video yayınlamıştım ben. Sonradan Özgür Özel çıktı "Akın Gürlek için Boğaz'ı gören süper bir köşk yapıldı" dedi. Şimdi halk niye benim üzerime gitmiyor? Çünkü Özgür Özel bile söylemeden bunu yapmışım"







FETÖ'CÜ CEVHERİ GÜVEN İKRAR ETTİ: BEN SÖYLEDİM ÖZGÜR ÖZEL YAPTI



Güven'in "Ben söyledim Özgür Özel" yaptı itirafına konu olan köşk ise Adalet Bakanlığı'na ait bir lojman. Tapusu devlete ait. Eski, bakımsız, yıkılmaya yüz tutmuş bu lojman İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı için yenileniyor.



Cevheri Güven bu lojmanı "özel köşk" algısıyla servis ettikten sonra Özgür Özel, FETÖ mahsulüyle muhalefet etmeye başlıyor.



Dahası FETÖ'cü Güven "Akın Gürlek'in evlerini, görsellerini taa Almanya'dan gösterdim ben" diyerek CHP'ye akıl hocalığı yaptığını alenen itiraf ediyor. Sürece müteakip Özgür Özel Akın Gürlek'in tapularını gündeme getiriyor. Böylelikle CHP ve FETÖ arasında Almanya üzerinden kurulan temas hattı deşifre oluyor.