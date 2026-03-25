İstihdamın yüzde 59,0'ı hizmet sektöründe yer alırken, hizmet sektöründe istihdam 318 bin kişi artarak 19 milyon 204 bin kişiye ulaştı.

İşsizlik oranı en düşük il yüzde 4,0 ile Ardahan, en yüksek il ise yüzde 13,8 ile Hakkari oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı iş gücü istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı, 2025'te bir önceki yıla göre 0,4 puan azalışla, yüzde 8,3'e geriledi. İŞSİZLİK YÜZDE 8,3 OLARAK KAYITLARA GEÇTİ



Buna göre, ülke genelinde işsiz sayısı geçen yıl 2024'e kıyasla, 147 bin kişi azalarak 2 milyon 966 bin kişi oldu. İşsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla göre 0,4 puan düşerek, yüzde 8,3 olarak kayıtlara geçti. 21 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ



İşsizlik oranı, yüzde 8,3 ile verilerin yer aldığı 2005'ten bu yana, en düşük seviyesine geriledi. Böylece, işsizlikte son 21 yılın en düşük oranı gerçekleşti. Türkiye'nin, 2005-2025 dönemindeki yıllık işsizlik oranları şöyle: Yıllar İşsizlik oranı (%) 2005 9,2 2006 8,7 2007 8,9 2008 9,8 2009 12,9 2010 11 2011 9 2012 8,3 2013 8,9 2014 9,9 2015 10,3 2016 10,9 2017 10,9 2018 10,9 2019 13,7 2020 13,1 2021 12 2022 10,4 2023 9,4 2024 8,7 2025 8,3

İşsizlik ve istihdam oranları (Görseller AA ve TÜİK internet sitesinden alınmıştır.)



Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre 147 bin kişi azalarak 2 milyon 966 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puan azalarak %8,3 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8 iken kadınlarda %11,3 olarak tahmin edildi. İSTİHDAM ORANI %49,0 OLDU



İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre 54 bin kişi azalarak 32 milyon 566 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puan azalarak %49,0 oldu. Bu oran erkeklerde %66,4 iken kadınlarda %32,1 olarak gerçekleşti.