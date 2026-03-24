Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte karayolu savaş alanına döndü. Saat 07.40 sıralarında Vezirköprü-Havza karayolu üzerinde seyir halinde olan ve freni patladığı değerlendirilen dev bir tır, kontrolünü kaybederek önündeki araçlara çarpmaya başladı. Zincirleme kazada araçlar hurdaya dönerken, can pazarı yaşandı.

7 Araç Birbirine Girdi: Öğrenci Servisi de Aralarında

Kazanın en acı yönü ise bir öğrenci servisinin de araçlar arasında bulunmasıydı. Freni boşalan tır; 1 kamyon, 1 öğrenci servisi, 1 minibüs, 1 karayolları aracı ve 2 hususi otomobili altına aldı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi, araçlarda sıkışan vatandaşları kurtarmak için zamanla yarıştı.

18 Yaralı Var: 10 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

İlk belirlemelere göre kazada 10'u öğrenci, 8'i yetişkin olmak üzere toplam 18 kişi yaralandı. Yaralılar, Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, durumu ağır olan 3 kişi Samsun'daki tam teşekküllü hastanelere nakledildi. Hastanede "kırmızı alan" protokolü uygulanırken, ailelerin endişeli bekleyişi sürüyor.

Kaymakam Özgür Kaya Olay Yerinde İncelemelerde Bulundu

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, kazanın hemen ardından bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı. Kaya yaptığı açıklamada; "Freni patlayan tırın yol açtığı bu kazada 18 vatandaşımız yaralanmıştır. Gerekli adli ve idari tahkikat derhal başlatılmıştır. Yaralılarımızın sağlık durumu yakından takip ediliyor" ifadelerini kullandı.

Vezirköprü-Havza Yolu Trafiğe Kapatıldı

Kaza nedeniyle Vezirköprü-Havza yolu uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Ekiplerin hurdaya dönen araçları kaldırma çalışmaları sürerken, tır şoförünün de yaralılar arasında olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kazanın kesin nedeni yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak.