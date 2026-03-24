"KIZIMI ONORE ETMEK İÇİN SÖYLEDİM" O dönem kızının ilişkisini bildiğini göstermek ve onu onore etmek için böyle bir tavır sergilediğini belirten Ural, "Ya ne diyecektim? Bana normal davranan bir adama, kızımın flörtü diye negatif mi olayım?" sözleriyle kendisini savundu. İnsanların evlendiği kişilerin bile zamanla neler yaptığını hatırlatan sunucu, "Nereden bileyim bu adamın cinayet işleyeceğini?"diyerek tepkisini dile getirdi.

Hakan Ural, şunları söyledi: "Benim çocuğumun da fotoğraflarını çektiler, ben de kızımı onore etmek için gösteriyorum 'biliyorum' demeye getiriyorum. Ya ne diyecektim? Bana normal davranan bir adama, benim kızımın flörtü olması sebebiyle negatif mi olayım? Nereden bileyim bu adamın cinayet işleyeceğini? Bu arada insanlar evleniyor, hayatını birleştirdiği, yüzük taktığı, koca yaptığı insanlar neler yapıyor da ayrılıyor"

"AYRILIRKEN NE YAŞADIĞIMIZI BİLİYOR MUSUNUZ?" İlişkinin bitiş sürecine ve sonrasına dair çarpıcı ifadeler kullanan Ural,"Velhasılkelam, babasını da bilirim. İki defa oturdum, kalktım. Ama siz biliyor musunuz ki benim kızım ayrılırken biz ne yaşadık? Benim özelim o. Ne biliyorsunuz da ne konuşuyorsunuz? Hiçbir şeyden haberiniz yok. Salla babam salla"diyerek gizli kalan bir sürece işaret etti.

Kadayıfçıoğlu ile sadece birkaç kez görüştüğünü Ural, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben bu çocukla da iki defa, üç defa konuştum. Bu arada kızımla da iki yıl flört ettiler. Az mı? Şimdi kızım bana diyor ki, 'Baba, şimdi seni tanıştırmak istiyorum.' Bazı babalar tanışmak istemez. Ben bilakis tanıyayım, göreyim, bileyim, elimden geldiğince, mümkün olunca destek olayım isterim"