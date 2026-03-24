Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Hakan Ural, Sibel Can ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa Ural'ın eski sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinden tutuklanmasının ardından iki yıl önce yaptığı konuşmalar üzerinden kendisi ve ailesiyle ilgili yapılan yorumlar için sessizliğini bozdu.
Geçmişte Kadayıfçıoğlu için sarf ettiği "Bu da olası benim damat olacak gibi duruyor, çok terbiyeli bir çocuk, analizimi yaptım"sözlerinin sosyal medyada yeniden gündem olmasına Ural, canlı yayında adeta ateş püskürdü.
"Bir şekilde Hakan Ural'ı veya kızını bu işe eklemenin manası nedir?"diyen ünlü sunucu, o dönem yaşananların perde arkasını anlattı. Hakan Ural, kızı Melisa ile Kadayıfçıoğlu'nun yer aldığı gazete kupürünü göstererek yaptığı o meşhur analiz yorumuna açıklık getirdi.
"KIZIMI ONORE ETMEK İÇİN SÖYLEDİM"
O dönem kızının ilişkisini bildiğini göstermek ve onu onore etmek için böyle bir tavır sergilediğini belirten Ural, "Ya ne diyecektim? Bana normal davranan bir adama, kızımın flörtü diye negatif mi olayım?" sözleriyle kendisini savundu. İnsanların evlendiği kişilerin bile zamanla neler yaptığını hatırlatan sunucu, "Nereden bileyim bu adamın cinayet işleyeceğini?"diyerek tepkisini dile getirdi.
Hakan Ural, şunları söyledi: "Benim çocuğumun da fotoğraflarını çektiler, ben de kızımı onore etmek için gösteriyorum 'biliyorum' demeye getiriyorum. Ya ne diyecektim? Bana normal davranan bir adama, benim kızımın flörtü olması sebebiyle negatif mi olayım? Nereden bileyim bu adamın cinayet işleyeceğini? Bu arada insanlar evleniyor, hayatını birleştirdiği, yüzük taktığı, koca yaptığı insanlar neler yapıyor da ayrılıyor"
"AYRILIRKEN NE YAŞADIĞIMIZI BİLİYOR MUSUNUZ?"
İlişkinin bitiş sürecine ve sonrasına dair çarpıcı ifadeler kullanan Ural,"Velhasılkelam, babasını da bilirim. İki defa oturdum, kalktım. Ama siz biliyor musunuz ki benim kızım ayrılırken biz ne yaşadık? Benim özelim o. Ne biliyorsunuz da ne konuşuyorsunuz? Hiçbir şeyden haberiniz yok. Salla babam salla"diyerek gizli kalan bir sürece işaret etti.
Kadayıfçıoğlu ile sadece birkaç kez görüştüğünü Ural, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben bu çocukla da iki defa, üç defa konuştum. Bu arada kızımla da iki yıl flört ettiler. Az mı? Şimdi kızım bana diyor ki, 'Baba, şimdi seni tanıştırmak istiyorum.' Bazı babalar tanışmak istemez. Ben bilakis tanıyayım, göreyim, bileyim, elimden geldiğince, mümkün olunca destek olayım isterim"
Cinayet olayının ilişkiden 1,5 yıl sonra ve başka bir isimle (Aleyna) flört ederken yaşandığını vurguladı: "Şimdi aradan bir buçuk yıl geçmiş. Aleyna'yı biliyorsunuz. Öncesinde kimdir, kimlerle flört etti, bilmiyorum ben. Sonrasında da kalkıyor, bu kızla flört ederken bir cinayet işliyor. Bir şekilde Hakan Ural'ı veya kızını oraya eklemenin manasını bana bir anlatırsanız ben anlayayım"
"ÇOCUKLARIMA DİL UZATMAYIN"
Bu cinayetten sonra küçük kızının bile sosyal medyada fotoğraflarının dolaştığına dikkat çeken Hakan Ural, çocuklarının her zaman yanında olduğunu, yıllardır her türlü karalamayla karşılaştığını ve bunların üstesinden geldiğini söyledi ve ekledi: "Beni yerden yere vurun ama çocuklarıma dil uzatmayın"