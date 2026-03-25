Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (Görseller AA'dan alınmıştır.)

TÜRKİYE'DE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ SORUNU YOK



ABD/İsrail ve İran arasındaki savaşa ilişkin mesajlar veren Bayraktar, "Ülkemizdeki enerji arz güvenliğinde bir sıkıntı gözükmüyor." dedi.

Bayraktar, Türkiye'nin Hürmüz Boğazı'ndaki enerji akışına bağımlılığının yüzde 10 ile yönetilebilir seviyede olduğunu açıkladı.



ZAM OLACAK MI?

Bayraktar, "Doğal gaz ve elektrikte vatandaşımızı desteklemeye devam edeceğiz. Petrol ve doğal gaz fiyatları sadece bizim elimizde değil. 1 dolarlık artarsa petrolün varili Türkiye'ye maliyeti 400 milyon dolar. Şu anda bizim doğal gaz ve elektrikte uyguladığımız 305 milyar liralık bir destek programımız var. Son gelişmeler devam ederse bu rakam 925 milyar lira olur. Bunun ne kadarı vatandaşa yansıyacak." ifadelerini kullandı.



Başkan Erdoğan'ın verdiği talimatlar doğrultusunda desteklerin devam edeceğini belirten Bayraktar, Nisan ayında zamlarla ilgili bir değerlendirme yapabileceklerini bildirdi. Bayraktar, tüketime göre desteklerin yeniden düzenleneceğini ifade etti.