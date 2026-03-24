CANLI YAYIN
Geri

Müjde Ar’dan 40 bin liralık itibar davası: Yıllar sonra yorumdan haberdar oldu

Müjde Ar, sosyal medyada kendisine yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan kişi hakkında dava açtı. Yıllar sonra haberdar olduğu yorum nedeniyle mahkemeye başvuran usta oyuncu, kişilik haklarının zedelendiğini belirtti. Ar, 40 bin liralık manevi tazminat talep etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Müjde Ar, Facebook'ta kendisine hakaret eden İrfan K.'dan 40 bin lira manevi tazminat talep etti
  • Oyuncu Müjde Ar, 2015 yılında yapılan hakaret içerikli paylaşımı yıllar sonra öğrendi
  • Müjde Ar'ın avukatları, filmlerinin sahnelerini izinsiz paylaşan Ali Çapar hakkında telif hakkı ihlali nedeniyle suç duyurusunda bulundu
  • Şoför Ali Çapar, Şalvar Davası filminden sahneleri sosyal medyada eğlence amaçlı paylaştığını ve suç olduğunu bilmediğini belirtti

Usta oyuncu Müjde Ar, sosyal medyada kendisine yönelik yapılan hakaret içerikli paylaşım sonrası yargıya başvurdu.

Müjde Arv / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

AĞIR KÜFÜR VE HAKARET

İddiaya göre İrfan K., 2 Kasım 2015 tarihinde Facebook üzerinden Müjde Ar'a yönelik ağır küfür ve hakaret içeren bir yorum yaptı. Söz konusu paylaşımın ardından Ar'ın itibarının zarar gördüğü öne sürüldü.

40 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT

Hürriyet'in haberine göre başarılı oyuncunun, kendisi hakkında yapılan bu paylaşımı yıllar sonra öğrendiği belirtildi. Bunun üzerine harekete geçen Müjde Ar, kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunu savunarak İrfan K.'dan 40 bin lira manevi tazminat talep etti.

DAHA ÖNCE NE OLMUŞTU?

Müjde Ar, daha önce de telif hakkı konusu nedeniyle gündeme gelmişti. Adana'da yaşayan şoför Ali Çapar, sosyal medya hesabında Şener Şen ile Müjde Ar'ın başrollerini paylaştığı Şalvar Davası'ndan sahneler yayınladığı için telif süreciyle karşı karşıya kaldı.

SUÇ DUYURUSU

Paylaşımların ardından Müjde Ar'ın avukatları, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet gerekçesiyle Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"MÜJDE AR'I ÇOK SEVİYORUM"

Polis merkezine çağrılarak ifadesi alınan Ali Çapar, videoları yalnızca"eğlence amaçlı" paylaştığını ve bunun suç olduğunu bilmediğini söyledi."Asgari ücretle çalışan bir işçiyim, kiracıyım, üç çocuğum var. Müjde Ar'ı çok seviyorum, severek izliyoruz. Kendisi tarafından böyle bir şeyin başıma gelmesi beni çok üzdü" diyen Çapar, karşı karşıya olduğu telif bedelini ödeme gücü olmadığını dile getirdi.

AVUKAT UYARIDA BULUNDU

Konuya ilişkin değerlendirme yapan Avukat Nazlı Yılmaz ise sosyal medyada izinsiz film, video ve müzik paylaşımının telif ihlali sayıldığını belirterek vatandaşlara bu konuda dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler