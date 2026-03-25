CANLI YAYIN
Geri

Piyasa özeti: Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım...

Altın fiyatları, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yeniden yükseliş trendine girdi. Orta Doğu’da çatışmaların sona erebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi ve İran ile olası müzakerelere dair haber akışı piyasaları hareketlendirdi. Bu gelişmelerin ardından ons altın, çarşamba gününe yaklaşık yüzde 2’lik artışla 4.600 dolar seviyesinden başladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Gram altın fiyatı yükselişe geçerek 6.700 TL bandında işlem görmeye başladı.
  • Has altın 6.829,93 TL alış ve 6.978,19 TL satış fiyatından yüzde 1,03 artışla işlem gördü.
  • Altın ons fiyatı 4.545,8 dolar alış ve 4.546,5 dolar satış seviyesinde yüzde 1,46 yükseldi.
  • Kuyumcularda altına yönelik talep artışı yaşandı.
  • Gümüş ons fiyatı yüzde 2,87 artışla 73,17 dolar alış seviyesine ulaştı.

Son dönemde düşüş yaşayan gram altın yeniden yükselişe geçti. Kuyumcularda artan talep dikkat çekerken gram altın fiyatı 6.700 TL bandında işlem görmeye başladı.

Gram altın fiyatı yükselişe geçerek 6.700 TL bandında işlem görmeye başladı.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Has altın ve ons grubu

Has Altın:6.829,93 TL / 6.978,19 TL (%1.03 📈)

Altın ONS: 4.545,8 /4.546,5 (%1.46 📈)

USD/KG: 151.650 TL / 153.940 TL (%1.22 📈)

EUR/KG: 131.060 TL / 133.390 TL (%1.36 📈)

Ayar bazlı gram altınlar

22 Ayar:6.213,24 TL / 6.609,28 TL (%1.03 📈)

Gram Altın:6.795,78 TL / 7.013,08 TL (%1.03 📈)

14 Ayar:3.734,76 TL / 5.035,82 TL (%1.06 📈)

Gümüş grubu

Gümüş TL: 103,24 TL / 111,89 TL (%2.73 📈)

Gümüş ONS:73,17 /73,24 (%2.87)

Gümüş USD:2.304,00 /2.483,00 (%2.90)

Akaryakıtta çifte indirim! Motorine 3,72 TL ve benzine 55 kuruşluk düşüşAkaryakıtta çifte indirim! Motorine 3,72 TL ve benzine 55 kuruşluk düşüş
Günün Manşetleri

Tüm Manşetler