Son dönemde düşüş yaşayan gram altın yeniden yükselişe geçti. Kuyumcularda artan talep dikkat çekerken gram altın fiyatı 6.700 TL bandında işlem görmeye başladı.
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?
Has altın ve ons grubu
Has Altın:6.829,93 TL / 6.978,19 TL (%1.03 📈)
Altın ONS: 4.545,8 /4.546,5 (%1.46 📈)
USD/KG: 151.650 TL / 153.940 TL (%1.22 📈)
EUR/KG: 131.060 TL / 133.390 TL (%1.36 📈)
Ayar bazlı gram altınlar
22 Ayar:6.213,24 TL / 6.609,28 TL (%1.03 📈)
Gram Altın:6.795,78 TL / 7.013,08 TL (%1.03 📈)
14 Ayar:3.734,76 TL / 5.035,82 TL (%1.06 📈)
Gümüş grubu
Gümüş TL: 103,24 TL / 111,89 TL (%2.73 📈)
Gümüş ONS:73,17 /73,24 (%2.87)
Gümüş USD:2.304,00 /2.483,00 (%2.90)