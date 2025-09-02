takvim-logo

Üç aylar ne zaman başlayacak? 2026 Receb, Şaban, Ramazan ayı hangi tarihte başlıyor?

Rebiülevvel ayının gelişiyle birlikte Mevlid-i Nebi, yani Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumunu anacağımız Mevlid Kandili gündemde yerini aldı. Bu mübarek ayın başlamasıyla birlikte, Üç Aylar’ın ne zaman başlayacağı da Müslümanlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki 2026 Recep, Şaban, Ramazan ayı hangi tarihte başlıyor? İşte Üç aylar başlangıç tarihi…

Yeni Hicri yılın üçüncü ayı Rebiülevvel'in başlamasıyla birlikte, Müslümanlar için manevi açıdan büyük önem taşıyan Üç Aylar'ın yani Receb, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıç tarihi merak ediliyor. Hicri ve Miladi takvimler arasındaki yaklaşık 10-11 günlük fark nedeniyle bu mübarek aylar her yıl biraz daha erken idrak ediliyor. Receb ayının başlaması aynı zamanda Üç Aylar'ın da başlangıcını işaret ettiği için, geçtiğimiz Hicri yılda 1 Ocak'ta başlayan Üç Aylar, 2025 yılı bitmeden bir kez daha idrak edecek.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

🔸Üç Aylar, Recep ayının gelişiyle birlikte başlayacak. Önceki Hicri yılda 1 Ocak 2025'te başlayan Recep ayı, bu yıl 21 Aralık 2025 Pazar günü başlayarak Üç Aylar'ın müjdecisi olacak.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
🔸Oruç ve ibadet ayı olan Ramazan ise 18 Şubat Çarşamba günü idrak edilecek ve 19 Mart Perşembe günü sona erecek. Müslümanlar, bu mübarek ay boyunca ibadetlerini artırarak ruhlarını tazeleyecek ve manevi bir arınma dönemi yaşayacak.

ÜÇ AYLARIN DİNDEKİ ÖNEMİ
🔸Halk arasında "Üç Aylar" olarak anılan Receb, Şaban ve Ramazan ayları, İslam'da özel bir öneme sahip mübarek zaman dilimleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), Receb ayının başlamasıyla birlikte "Allah'ım! Receb ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diyerek bu ayların bereketine işaret etmiştir (Taberânî, el-Mu'cemü'l-evsat, 4/189 [3939]; Beyhakî, Şuabü'l-îmân, 5/348-349 [3534]).

🔸Ramazan ayı oruç ibadeti açısından farz kılınmıştır (el-Bakara, 2/184-185). Öte yandan, Receb ve Şaban aylarında Hz. Peygamber (s.a.s.), diğer aylara göre daha fazla nafile oruç tutmuş, ancak Ramazan dışında hiçbir ayı tamamen oruçlu geçirmemiştir (Buhârî, Savm, 52-53 [1969-1973]; Müslim, Sıyâm, 173-179 [1156-1157]; Ebû Dâvûd, Savm, 54 [2428]; İbn Mâce, Sıyâm, 43 [1741]). Bu sebeple, Receb ve Şaban aylarında kesintisiz oruç tutmanın dini bir zorunluluğu yoktur; kişinin sağlığı elverdiği ölçüde dilediği kadar nafile oruç tutması caizdir.