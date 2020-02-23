Van Başkale'de 3 çocuğun cansız bedenini çıkaran itfaiyeci o anları anlattı: 3'ü de birbirine sarılmıştı! 23.02.2020 16:58

Merkez üssü İran'ın Hoy kentinde sabah meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, Van ve çevre illerde de hissedildi. Başkale ilçesi Özpınar mahallesinde deprem nedeniyle bazı binalar yıkıldı. Depremde şu ana kadar 9 kişi hayatını kaybetti. Özpınar mahallesinde enkazdan 5 kişinin cansız bedenini çıkaran ekipte yer alan itfaiyeci o anları anlattı.

Başkale İtfaiye Grup Amiri, "İlk geldiğimizde evde bulunan çocukların odada kaldığını öğrendik. Biz üst tarafta 3 çocuğun birbirine sarılı şekilde vefat ettiklerini gördük. Hemen kapının yan tarafında 3'ü de birbirine sığınmış bir şekildeydi. Biz 3 çocuğu çıkardık sonra vatandaşların desteğiyle 2 kişi daha çıkardık." dedi.

HER BİRİNE AYRI ÇADIR

Bakan Süleyman Soylu'nun açıklamaları şöyle;

"Şu ana kadar bölgeye bin 250 çadır bölgeye sevk edildi. Hem vatandaşlarımızın şu anda artçılar da devam ettiği için hasarlı evlerde kalmaması için her birine çadır kurulacak. Jandarma Bölge Komutanı'mız da burada Jandarmamız da çadırların kurulması hususunu pratik biçimde gerçekleştiriyor. Hem küçükbaş hem büyükbaş hayvanlığını yapıldığı bir yer. Tarım Bakanlığı çadırları gelene kadar büyük çadırlarımız var hayvanlar da bu geceyi soğukta kalmasınlar diye muhafaza etmeye çalışacağız. 2000 kişilik yemeği köylerdeki vatandaşlarımıza yönelik hazırladık.