Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Koronavirüs açıklaması: Sınır kapıları kapatıldı 23.02.2020 16:20

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran’daki Yeni Koronavirüs (COVID-19) vakalarına yönelik Türkiye’nin alacağı tedbirlere ilişkin Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'de basın açıklaması yaptı. Koca, "İran ile olan sınır kapımız geçici olarak durduruldu. Yine aynı şekilde İran'dan gelen uçuşlar durduruldu" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla Türkiye-İran sınırı Koronavirüs tehdidi nedeniyle kara sınırı kapatıldı.

Türkiye'nin haricinde, Irak, Pakistan, Türkmenistan da İran sınırını kapatmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

KOMŞUMUZLA SINIRLARIMIZI GEÇİCİ OLARAK KAPATMA KARARI ALDIK

Alarm anlamına geliyor. Bu haber üzerine korona virüs bilim kurulumuz toplantılarını yaptı. Her ihtimal masaya yatırıldı. Tüm kuruluşlarımızla görüşmeler gerçekleştirildi. İran Sağlık Bakanı ile görüştüm. Cumhurbaşkanımız da konuyu çok yakından takip etmekteler. Bilim Kurulu'muzun önerdiği alınması gereken tüm kararların alınmasını söylediler.

SINIRLAR KAPATILDI UÇUŞLAR DURDURULDU

İran'da 3 adet kara hudut kapımız bulunuyor. Buna ilaveten Iğdır'dan özel Nahcivan'daki Dilucu Sınır Kapısı da bulunuyor.

İlave tedbirlere ihtiyaç duyulmuştur. Komşumuzla sınırlarımızı geçici olarak kapatma kararı aldık.

Tüm uluslararası uçuşlar (İran'dan gelişler) saat 20.00 itibarıyla tek taraflı ve geçici olarak durduruldu.

Dün ve önceki gün, 8 İran vatandaşı hastalık bulgularının olması nedeniyle ülkemize girişleri verilmedi. Van'da soğuk algınlığı belirtileri olan 5 kişi gözlem altındaydı. Onların sonuçları da koronavirüs açısından negatif çıktı