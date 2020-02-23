Falcao'dan derbi öncesi flaş paylaşım! 23.02.2020 17:34

Spor Toto Süper Lig’in 23. Haftasında ezeli rakipler karşılaşıyor. Galatasaray’ı evinde konuk edecek olan Fenerbahçe evinde 20 yıldır sarı kırmızılı takıma yenilmiyor. Galatasaray’ın Kolombiyalı oyuncusu Radamel Falcao’nun, derbi öncesi yaptığı paylaşımda İstanbul'un simgelerinden olan Kız Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Galata Kulesi'yle beraber Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlar yer aldı.

Galatasaray'ın Kolombiya'lı yıldızı Radamel Falcao'dan flaş paylaşım...

Sarı kırmızılı golcü, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesinde resmi twitter hesabından özel bir video paylaştı. Videonun içeriğinde İstanbul'un simgelerinden olan Kız Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Galata Kulesi'yle beraber Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlar yer aldı.

"KONSANTRASYON"

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sarı kırmızılı taraftarlara söylediği 'konsantrasyon' kelimesinin asılı olduğu bir pankartın bulunduğu kareye yer verilmesi de dikkat çeken bir diğer detay oldu.