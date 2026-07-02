CHP ilçe başkanı ve oğlu kenevir tarlasını sularken görüntülendi

Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 11:22 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2026 11:24

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde, CHP İlçe Başkanı Seyit Akdağ ve oğlu Zülfikar Akdağ hakkında yürütülen uyuşturucu ve yasa dışı ekim soruşturmasının çok çarpıcı detayları ortaya çıktı. Ormanlık alandaki yasa dışı kenevir tarlasının, jandarmanın yerleştirdiği gizli foto kapan cihazı sayesinde deşifre edildiği öğrenildi.

Arıcılık Yaparken Foto Kapana Yakalandılar

Çüngüş İlçe Jandarma Komutanlığı, Elyos Mahallesi Kurtini mevkisindeki ormanlık alanda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Kaymakamlık oluruyla bölgeye yerleştirilen foto kapanların kaydettiği görüntüleri inceleyen ekipler, kenevirleri sulayıp bakımını yapan kişilerin, bölgede arıcılık faaliyetinde bulunan CHP İlçe Başkanı Seyit Akdağ ve oğlu Zülfikar Akdağ olduğunu saptadı.

Evden Ruhsatsız Tabanca, Ormandan Kenevir Çıktı

Çüngüş Sulh Ceza Hâkimliğinin kararıyla şahısların ev, araç ve ormanlık alandaki ekim sahasında yapılan aramalarda adeta cephanelik ve uyuşturucu yatağı ele geçirildi:

İkamet ve Araçta: 1 adet 7,65 mm Astra marka ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 38 adet fişek ve 2 adet şarjör.

Ormanlık Alanda: 10 kök kenevir bitkisi, 14 adet tohum yatağı ile bölgeyi kolay bulmak için ağaçlara asılmış poşetler ve gizlenmiş su bidonları.

Başkan "Oğlum Ekti" Dedi, Oğlu Suçu Üstlendi

Çüngüş Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilen şüphelilerden İlçe Başkanı Seyit Akdağ ifadesinde; kenevir bitkileriyle bir ilgisi olmadığını, onları oğlunun ektiğini iddia etti. Evde bulunan ruhsatsız tabancanın ise vefat eden babasından kaldığını ve 20 senedir sakladığını öne sürdü. Oğlu Zülfikar Akdağ ise babasını savunarak, kenevirleri satmak için değil, kendi kişisel kullanımı için ektiğini iddia etti.

Mahkeme Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bıraktı

Savcılık; ele geçirilen silahın taşındığına dair delil olmaması ve kenevirlerin ticaret amacıyla ekildiğine yönelik somut kanıt bulunmaması nedeniyle şüphelileri "bulundurma" ve "kendi kullanımı için kenevir ekme" suçlarından mahkemeye sevk etti. Çüngüş Sulh Ceza Hâkimliği, her iki şüpheli hakkında da "yurt dışına çıkış yasağı" ve "belirlenen yerlere imza verme" adli kontrol şartı uygulayarak serbest bırakılmasına karar verdi.