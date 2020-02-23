Türkiye'nin İran sınırında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İran'ın Khoy şehrinde meydana gelen depremin Van Kapıköy sınırında gerçekleştiği öğrenildi. Başkale ilçesi Gelenler mahallesinde hissedilen depremde kerpiçten yapılan bazı binaların yıkıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'daki depremin ardından Van'da 4'ü yetişkin 3'ü çocuk 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Evlerde özellikle yıkıklar söz konusu. Van valimiz, kaymakamımız hem de AFAD ekiplerimiz yola çıktı. AFAD ekibimiz ulaştı, diğer köylere de ulaşacak. Enkaz altında vatadandaşlarımızın olduğu da belirtiliyor.

4 yetişkin 3 çocuk bu depremde ilk gelen bilgiler ışığında kaybettik.

5 vatandaşımız yaralı olarak hastanelere ulaştırıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

BAŞKALE'DE BAZI EVLER YIKILDI

Başkale ilçesi Gelenler mahallesinde hissedilen depremde kerpiçten yapılan bazı binaların yıkıldığı görüldü.

Depremin hissedildiği Başkale ilçesine bağlı Gelenler Mahallesi Muhtarı Özcan Işık, sabah saatlerinde şiddetli depremle sarsıldıklarını anlattı.

Köydeki bazı evlerin deprem nedeniyle yıkıldığını aktaran Işık, şöyle konuştu:

"Köyümüz 80 haneli ve 700 nüfusu var. Bazı evler ve ahırlar yıkıldı. Şu anda enkaz altında kalan kimse yok. Bazı yaralılarımızı ambulanslarla hastaneye gönderdik. Şiddetli bir sarsıntıyla kendimizi dışarı attık. İnsanlar korktuğu için eve giremiyor. Ahırların yıkılması nedeniyle hayvanlarımız telef oldu. Komutanlarımız geldi. Şu anda incelemeler yapılıyor."

VAN'DA ÖĞRENCİLER KORKTU

Deprem sırasında Van'da dershane öğrencileri, sarsıntıyla birlikte kendilerini dışarı attı. Büyük panik yaşayan öğrenciler, cep telefonları ile ailelerini arayarak iyi olduklarını söyledi. Bir süre dışarıda bekleyen öğrenciler, daha sonra dershaneye girdi.

VAN VALİSİ BİLMEZ: EKİPLER SEVK EDİLDİ

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Twitter hesabından "İran'ın Hoy kentinde meydana gelen deprem sonrası Başkale ilçemizin Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler mahallelerinde hasar meydana gelmiştir. AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edilmiştir." açıklamasını yaptı.