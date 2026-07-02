Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 12:42 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2026 12:44

Gaziantep'ten gelen feci kaza haberi, yürekleri dağladı. Kaldırımda güvenli bir şekilde beklerken kontrolden çıkan süratli bir aracın kurbanı olan 14 yaşındaki çocuk, hastanede verdiği yaşam mücadelesine yenik düştü.

Kaldırımdaki Çocuğa Süratle Çarptı

Olay, 29 Haziran'da Şahinbey ilçesine bağlı Güneş Mahallesi 77 Nolu Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda kendi halinde beklemekte olan 14 yaşındaki Yaren Nisa Bilir'e, cadde üzerinde hızla ilerlediği öne sürülen ve sürücüsünün ismi henüz açıklanmayan bir otomobil çarptı. Çarpmanın feci şiddetiyle metrelerce ileriye, yola savrulan talihsiz kız çocuğu ağır yaralandı. Olayı gören çevre sakinleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

3 Günlük Yaşam Savaşını Kaybetti

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan Yaren Nisa'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanenin yoğun bakım servisinde doktorların ve sağlık çalışanlarının seferber olduğu küçük kız, ne yazık ki kazadan 3 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaren Nisa Bilir'in acı haberini alan ailesi hastane bahçesinde sinir krizleri geçirdi. Küçük kızın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Otomobil Sürücüsü Cezaevine Gönderildi

Kazanın hemen ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan otomobil sürücüsü, sevk edildiği adliyede hakim karşısına çıkarıldı. Zanlı, "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazayla ilgili başlatılan geniş kapsamlı soruşturma sürüyor.