Deprem sonrası Van'da son durum 23.02.2020 12:49

Türkiye-İran sınırına çok yakın bir bölgede meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından Van'da bulunan bazı köylerdeki evler hasar gördü. Yıkılan evlerin enkazı altında kalan 8 vatandaşımız hayatını kaybederken, 21 vatandaşımız ise yaralandı. Deprem sonrası A Haber ekibi bölgeye gitti. A Haber muhabiri Ahmet Çelik, Van Başkale'deki son durumu görüntüledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, depremin yaşandığı Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde incelemelerde bulunup, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileklerinde bulundu.



Vali Bilmez, "Can kaybının yaşanmasına neden olan bir hasar meydana gelmiştir. Az önce AFAD, Jandarma, Çevre Şehircilik Müdürlerimizle birlikte hava yoluyla depremin yaşandığı mahallelerde incelemelerde bulunduk. En çok can kaybı Özpınar Mahallesi'nde yaşandı. Şu an ordayız. Şu anda köylerde enkaz altında herhangi bir kişinin olmadığı, her 4 köyümüzde de yıkımlar gerçekleşmiştir. Özpınar köyünde 4'ü çocuk, 3'ü yetişkin ve Güvenli köyünde de 1 kişi olmak üzere toplam 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hastaneye sevk edilen 18 vatandaşımız mevcuttur. Özellikle bu bölge hayvancılıkla uğraşıyor. Ahırların daha çok zarar gördüğünü tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. 18 yaralımız da hastaneye ulaştırılmıştır. Hepimizi geçmiş olsun, vefat edenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağılığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılalara da Allah'tan acil şifalar diliyorum. Köylerimiz elbirliği ile birbirlerine destek olarak yaralarını sarmaya çalışıyorlar" dedi.