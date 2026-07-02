Yozgat'ta devrilen otomobil yandı: Yunus Soysal hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 12:04 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2026 12:11

Edinilen bilgilere göre kaza, Yozgat-Tokat kara yolunda Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya mevkiinde meydana geldi. F.S. idaresindeki 60 BN 210 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen araç alev alev yandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, jandarma ve Aydıncık Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan otomobil ekiplerce söndürüldü. Kazada sürücü F.S. ile yolcular K.S. ve Z.S. yaralanırken Yunus Soysal (81) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.