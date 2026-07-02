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Deniz Göktaş gözaltına alındı
Deniz Göktaş gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 12:45
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Sözde stand-up gösterisinde Kur’an-ı Kerim’e yönelik alaycı ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Deniz Göktaş havaalında gözaltına alındı.
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