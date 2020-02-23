İran’daki deprem Van’da da hissedildi! İşte deprem anı |Video 23.02.2020 13:15

İran’ın Türkiye’ye sınır Hoy kentinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Türkiye sınırına yakın yerde gerçekleşen deprem yoğun olarak Van ve çevre illerden de hissedildi. Van'da kerpiç evler yerle bir olurken 8 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi ise yaralandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Van Valisi Mehmet Emşn Bilmez, enkaz altında kimsenin kalmadığını duyurdu. İran'daki deprem en kerğiç evlerin bulunduğu köyleri vurdu. Van'ın ilçesinden gelen deprem anı videosu ise sarsıntının şiddetini gösterdi.

AFAD'dan alınan bilgilere göre sabah saat 08.53 sıralarında İran'ın Khoy şehrinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem Van merkez başta olmak üzere bir çok ilçede hissedildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini 21 vatandaşımızın da yaralı olduğunu bildirdi. Özellikle köy alanlarının hasar gördüğünü kaydeden Soylu, kerpiç evlerin çok riskli olduğunu belirtti.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ise an itibariyle enkaz altında kimsenin kalmadığını söyledi.