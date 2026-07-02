Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 12:17 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2026 12:19

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde akşam saatlerinde sokak ortasında patlak veren silahlı çatışma, gencecik bir hayatı hayattan kopardı. İki küskün grubun güpegündüz birbirine kurşun yağdırdığı olayda, seken mermiler yoldan geçen masum bir vatandaşa da isbat etti.

Sokak Ortasında Kurşun Yağmuru

Korkunç olay, Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.K. ve S.K. yanlarındaki tabancalarla etrafa acımasızca ateş açtı. Silahlardan çıkan kurşunların hedefi olan Y.B. (20), Beratcan Başboğa (17) ve o esnada tesadüfen yoldan geçmekte olan yaya M.K. (45) kanlar içinde yere yığıldı.

17 Yaşındaki Beratcan Kurtarılamadı

Çevredeki vatandaşların büyük korku ve panikle yaptığı ihbarlar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 17 yaşındaki Beratcan Başboğa, doktorların tüm kritik müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

Aynı hastanede tedavi gören talihsiz yaya M.K.'nin yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesinin sürdüğü, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı Y.B.'nin ise tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Aynı Aileden 4 Şüpheli Yakalandı

Olayın ardından geniş çaplı bir operasyon başlatan asayiş ve cinayet büro ekipleri, kaçan saldırganların peşine düştü. Silahlı kavgaya doğrudan karıştığı tespit edilen E.K., S.K., F.K. ve Ö.K. isimli 4 şüpheli, saklandıkları adreslerde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgu işlemleri devam ederken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürdürülüyor.