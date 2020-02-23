Son depremler: Deprem mi oldu? Van depremi şiddeti kaç? İran'da meydana gelen 5,9'luk deprem, Türkiye'den de hissedildi. Deprem nedeniyle Van'da bulunan bazı kerpiç evler hasar görürken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada 3'ü çocuk 7 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Komşu ülke İran güne deprem haberi ile uyandı. AFAD'ın bildirdiğine göre, İran'ın Khoy kentinde saat 08:53'te 5,9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem, Van, Kars, Hakkari, Yüksekova ve Ağrı'da da hissedildi. Van'da bazı kerpiç evler yıkıldı. Bakan Süleyman Soylu, enkaz altında kalan 7 vatandaşımızın öldüğünü açıkladı.

İran'daki depremin ardından afet uzmanından dikkat çeken uyarı

Doç. Dr. Yıldırım Güngör, İran'da meydana gelen ve Van'ın Başkale ilçesinde yıkıma neden olan 5.9'luk depremin ardından açıklama yaptı. "Deprem o bölgeye ait bir deprem, bir hatta ait değil." diyen Güngör, "Çok net söyleyebilirim ki bu deprem Türkiye'deki herhangi bir depremi tetikleyecek nitelikte bir deprem değil." ifadelerini kullandı. Güngör, "Bu tür sarsıntılar belli çığların düşmesini ve belli çığların da harekete geçmesini sağlayabilir" diyerek uyarıda bulundu.



BAKAN SOYLU: 7 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'daki depremin ardından Van'da 4'ü yetişkin 3'ü çocuk 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

"AFAD ekiplerimiz Van Özpınar köyüne ulaştı, diğerlerine ulaşmak üzere. Enkaz altında vatandaşlarımızın olduğu belirtiliyor." diyen Soylu, "5 vatandaşımız yaralı olarak hastanelere ulaştırıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." ifadesini kullandı.

Özalp ilçesinin uzaklığı ise 71 kilometre. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre ise, Türkiye saatine göre 08.52'de meydana gelen depremin büyüklüğü 5.9. Anadolu Ajansı, Van'ın Başkale ilçesine bağlı Gelenler Mahallesi'nde yıkılan evlerin fotoğraflarını servis etti. Demirören Haber Ajansı, depremin Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de yoğun şekilde hissedildiğini bildirildi.

VAN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Van Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamasında bölgeye AFAD ve UMKE ekiplerinin sevk edildi bildirildi. Açıklamada, "Deprem sonrası Başkale ilçemizin Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler mahallelerinde hasar meydana gelmiştir" denildi.

Sarsıntı, Hakkari'nin yanı sıra sınır iller Iğdır ve Ağrı'yı da salladı. Umman Denizi'nden geçip İran'ın güney ve batısını boydan boya kat eden fay hattı, son yıllarda hareketli. Türkiye içlerine kadar uzanan söz konusu fay hattında 2017'nin sonunda gerçekleşen 7.3 büyüklüğündeki sarsıntı, 550'den fazla can kaybına yol açmıştı.

AFAD VE KANDİLLİ DON DEPREMLER LİSTESİ

DEPREM NEDİR ?

Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yeryuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına "SİSMOLOJİ" denir.

DEPREM TÜRLERİ :

Depremler oluş nedenlerine göre degişik türlerde olabilir. Dünyada olan depremlerin büyük bir bölümü yukarıda anlatılan biçimde oluşmakla birlikte az miktarda da olsa baska doğal nedenlerle de olan deprem türleri bulunmaktadır. Yukarıda anlatılan levhaların hareketi sonucu olan depremler genellikle "TEKTONİK" depremler olarak nitelenir ve bu depremler çoğunlukla levhalar sınırlarında olusurlar.Yeryüzünde olan depremlerin %90'ı bu gruba girer. Türkiye'de olan depremler de büyük çoğunlukla tektonik depremlerdir. İkinci tip depremler "VOLKANİK" depremlerdir. Bunlar volkanların püskürmesi sonucu oluşurlar.Yerin derinliklerinde ergimiş maddenin yeryüzüne çıkışı sırasındaki fiziksel ve kimyasal olaylar sonucunda oluşan gazların yapmış oldukları patlamalarla bu tür depremlerin maydana geldiği bilinmektedir. Bunlar da yanardağlarla ilgili olduklarından yereldirler ve önemli zarara neden olmazlar. Japonya ve İtalya'da olusan depremlerin bir kısmı bu gruba girmektedir. Türkiye'de aktif yanardağ olmadığı için bu tip depremler olmamaktadır.

Bir başka tip depremler de "ÇÖKÜNTÜ" depremlerdir. Bunlar yer altındaki boşlukların (mağara), kömür ocaklarında galerilerin, tuz ve jipsli arazilerde erime sonucu oluşan boşlukları tavan blokunun çökmesi ile oluşurlar. Hissedilme alanları yerel olup enerjileri azdır fazla zarar getirmezler. Büyük heyelanlar ve gökten düşen meteorların da küçük sarsıntılara neden olduğu bilinmektedir.

Odağı deniz dibinde olan Derin Deniz Depremlerinden sonra, denizlerde kıyılara kadar oluşan ve bazen kıyılarda büyük hasarlara neden olan dalgalar oluşur ki bunlara (Tsunami) denir. Deniz depremlerinin çok görüldüğü Japonya'da Tsunami'den 1896 yılında 30.000 kisi ölmüstür.