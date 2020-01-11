Son dakika... Depremde panik anları kamerada 11.01.2020 17:25

Marmara Denizi'nde 4.7'lik bir deprem meydana geldi. Silivri açıklarındaki deprem başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'ndeki pek çok ilde hissedildi. Deprem nedeniyle bazı vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Bazı vatandaşlar da yakınlarını aramak için telefonlarına sarıldı. Depreme markette yakalananların panik anları kameralara anbean böyle yansıdı. İşte o panik anları...

İstanbul'da Marmara Denizi'nde saat 16.37'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi hisseden bazı vatandaşlar kendilerini sokağa attı, bazı vatandaşlar da yakınlarına ulaşmak için telefonlarına sarıldı. Sokakta bulunan bazı vatandaşlar ise depremi hissetmediklerini belirtti.

Depremi hissettiğini belirten bir genç kız, "Sanki sallanıyor gibi hissettim. 4.7 şiddetinde olmuş" dedi.

PANİK ANLARI KAMERADA

Deprem anında vatandaşların yaşadığı panik, market kamerasına yansıdı. Görüntülerde, deprem anında markette olan vatandaşların panik içinde dışarıya koştukları görülüyor.