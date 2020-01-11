Son dakika... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakiak bilgisine göre, Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Deprem, saat 16.37'de yerin 16.1 kilometre altında gerçekleşti.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya depreme ilişkin açıklama yaptı.

Twitter'da paylaşımda bulunan Vali Yerlikaya, "Marmara Denizinde başta istanbul olmak üzere çevre illerde hissedilen Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bilgi vermeye devam edeceğim" dedi.

MARMARA DENİZİ'NDE 9 SAATTE 35 DEPREM MEYDANA GELDİ

Marmara Denizi'nde 9 saatte büyüklükleri 1,1 ile 3 arasında değişen 35 deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 1,6 büyüklüğündeki ilk deprem, saat 06.28'de meydana geldi.

Bu depremin ardından saat 15.26'ya kadar Şarköy ile Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa açıklarında, büyüklükleri 1,1 ile 3 arasında değişen 35 deprem daha kaydedildi.

SON DEPREMLER