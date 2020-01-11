Rüyada deprem olduğunu görmek, gerçekmiş gibi depremi yaşamak hangi anlama gelir? Rüyada bir deprem görmenin farklı yorumları bulunmaktadır. Genel olarak kişinin hayatında bir değişim meydana geleceği şeklinde yorumlansa da, iyi anlamda da tabir edilemeyeceği yaygın görüştür. Rüyada deprem olduğunu görmek; bir yer değişikliği, muhtemel bir bela ve musibet olarak da yorumlansa da, rüyada depremin nasıl yaşandığına dair detaylar, söz konusu rüyanın anlamına ilişkin farklı yorumlar yapılabilmesi adına önemlidir. Rüyada deprem olduğunu görmenin farklı anlamlarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

RÜYADA DEPREM OLDUĞUNU GÖRMENİN ANLAMI VE DEPREMİ HİSSETMENİN TABİRİ

Rüyada deprem görmek, çoğu kaynakta bela, musibet ve kötülük olarak yorumlanabilmektedir. Kişiler tarafından sıkça da aranan rüyada depremin dini tabiri de mevcuttur.

RÜYADA DEPREM GÖRMENİN DİNİ ANLAMI

654 yılında Basra'da dünyaya gelen, 729 yılında vefat eden ve rüya tabirciliğinde otorite olan İbn Sirin (Ebû Bekr Muhammed b. Sîrîn el-Basrî) rüyada deprem ve evin sallandığını görmeyi, depremin şiddetine bağlı olarak da rüya sahibinin sıkıntılar yaşayacağı şeklinde yorumlar.

RÜYADA DEPREM GÖRMENİN FARKLI YORUMLARI

Yerin sarsıldığını görmek hamile olan kadının çocuğunu düşürmesi, göç edilmesi ve rüya sahibinin başına gelecek olan bir musibete delalet eder. Rüyada deprem olduğunu görmek, kişinin hayal kırıklığı yaşayacağına ve hayatında bazı sebeplere dayalı olarak acı çekeceğine de işaret eder.

Depremde binanın altında kaldığını ve göçüğün altından çıktığınızı görmek kişinin aynı şekilde gerçek zamanda da zorlukların altından tek başınıza kalkacağınızı ifade eder.

Rüyada depremi gerçekmiş gibi yaşamak;

Rüyada depremden zarar görmüş binanın altında insanların yaşadıklarını ve çıkamadıklarını görmek ise iş veya aşk hayatınızda karşılaşacağınız zorluklar olarak yorumlanmaktadır. Aniden bir deprem olması hayatınızın dönüm noktasında olduğunuzu ve bu noktada büyük sıkıntı ve problemlerle karşılaşacağınız şeklinde yorumlanmaktadır. Depremde evinin yıkıldığını görmek yine hayatınızda yaşayacağınız problemlerin yaklaştığına delalet etmektedir.

Rüyada evinizin sallandığını görmek:

Bu rüyanın bazı iyimser yorumları da bulunmaktadır. Mesela rüyada deprem görmek, bazı kaynaklara göre hayatınızda olacak yeni bir yapılanma ve büyük bir değişiklik olarak da ifade edilmektedir. Hatta müjdeli bir habere delalet etmesi şeklinde de yorumları bulunur.

Yine bazı kaynaklarda deprem olmasını görmek iş hayatında yaşanacak canlılık ve hatta bereket olarak da tabir edilir. Depremden zarar görmek ülke ekonomisindeki büyümeden kaynaklı bireysel ekonominizin zarar göreceğine işarettir. Özetle rüyada deprem olduğunu görmek; keder, sıkıntı, problem, üzüntü olarak yorumlanabilir.

RÜYADA DEPREM GÖRMEK İYİ MİDİR?

Bazı tabirciler depremi hayırlı bir rüya olarak yorumlarlar. Rüyada deprem beklemek yahut deprem olması o bölgede iş hayatında ve geçimde meydana gelecek canlılığa, rüya sahibinin hayatı iyi idame ettireceğine ve iyi atılımlar yapacağına, para kazanacağına da işaret etmişlerdir.

Rüyada Deprem Olduğunu Görmek Ne Demektir?

Tabir bakımından zelzele, yer sarsıntısı, sallanmak ve deprem aynı anlama gelir. Rüyada dünya genelinde büyük bir deprem olduğunu görmek, ülkeler arasında savaş çıkacağına yorumlanır. Bazen de rüyanızda deprem anını yaşamak, iş yaşamında sıkıntılar yaşanacak demektir. Kişinin rüyasında deprem olduğunu görmesi bir şehirden başka şehre göç etmeye işarettir.

Rüyanızda depremi beklemek, hamile kadının çocuğunu düşürmesine, bir yerden bir yere göç etmeye işarettir.

Rüyanızda yerin sarsılması sonucu deprem meydana geldiğini görmek, iş ve geçimde meydana gelecek canlılığa ve berekete delâlet eder.

Rüyada bir mahallede deprem olduğunu ve orada bir takım insanların yere battığını ve bir kısmının da kurtulduğunu görmek, devlet başkanının oraya geleceğine ve halka zulüm ile muamele edeceğine işarettir.

Kıtlık hüküm süren bir yerde deprem olduğunu görmek, o yerin mahsulünde meydana gelecek büyüme ve berekete delâlet eder. Bağ ve bahçede deprem olması, o bahçede mahsulâtın çok olacağına ve yaz meyvelerinin bolluğuna işaret eder.

Rüyada Mayıs ayının gece ve gündüzünde deprem olduğunu görmek, halk arasında çıkacak kavgaya ve devamlı meydana gelecek fitnelere delâlet eder.

Haziran'da görülen deprem, şerli ve kötü insanların helakine işarettir. Temmuz ayı içinde deprem görmek, şanlı ve ulu bir zatın vefatına delâlet eder. Ağustos ayında görülen deprem, o yere yönelecek bir düşmana işarettir.

Deprem, bazı yorumculara göre yolculukla da yorumlanır. Bir dağın deprem ile yer değiştirdiğini görmek, bulunduğu yere bazı ilahi felaketlerin geleceğine işarettir.

RÜYADA DEPREMDEN ZARAR GÖRMEMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada depremden kurtulmak, rüya sahibinin karşılaşacağı sıkıntı ve zorluklardan kendi çabasıyla kurtulmaya işaret eder. Başınıza gelecek her türlü belayı kendi çabanızla atlatacağınızı ifade eder.

RÜYADA DEPREMDEN KORUNMAK İÇİN HANGİ DUALAR OKUNUR?

Her türlü bela ve musibete karşı tedbirli olmak adına Bakara Suresi'nin 255. Ayetinde yer alan Ayetel Kürsi'yi sürekli okumak din alimlerince de önerilmiştir. "Ayete'l-kürsi" adıyla anılan bu âyet hem içeriği hem de hikmetleri sebebiyle dikkat çekmiş, hakkında hadisler vârit olmuş, çok okunmuş, şifa ve korunmaya vesile kılınmıştır.

AYETEL KÜRSİ TÜRKÇE OKUNUŞU

"Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.

"Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih, ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim." (Bakara suresi 255. ayet)

AYETEL KÜRSİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.

"Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür."

PEYGAMBER EFENDİMİZİN ETTİĞİ DUALAR

Sevgili Peygamberimizin deprem dahil her felaketten önce ettiği dua şudur:

"Allah'ım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelecek bütün felaketlerden beni koru."

Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: 'Tedbir kadar akıllı bir davranış yoktur. Gece olunca yemek ve su kaplarınızın üstüne kapatın. Uyumadan ateşi söndürün, ateşi yanık bırakmayın

İşte deprem ve yangın gibi doğal afetlerden korunmak için okunacak dualar!

İbni Abbas (r.a) rivayetine göre, Peygamber Efendimiz (SAV)'in kendisine "Ya Resulallah başım dertten kurtulmuyor. Afet ve musibetlerden korkuyorum." denildiğinde sabahları şu duayı okumasını tavsiye etmişti: "Bismillahi ala nefsi ve ehli ve mali."

Anlamı: "Allah'ın ismiyle, kendimi, ailemi ve malımı Allah'a havale ediyor. O'nun yüce himayesine bırakıyorum."

Peygamber Efendimiz (SAV)'in kaza ve beladan korunmak için tavsiye ettiği dua:

"Bir kimse her gün sabah akşam şu duayı üç defa okursa, ona keza bela gelmez." (Ebu Davud, Edeb, 5/324;İbni Mâce, Dua, 3869)

"Bismillahi hayril Esmâi. Bismillahillezî lâ yedurru ma'a'smihi şey'ün fil ardı velâ fissemâi ve hüves Sem'îul Alîm."

Manası: "O Allah'ın ismiyle (akşamladım) ki, O'nun ismiyle birlikte ne yerde, ne de gökte hiç birşey zarar veremez. O ki hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir."

"Allahümmâğfezni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimâlî ve min fevkî ve eûzü biazametike en uğtâle tahtî."

Anlamı: Allah'ım! Önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelebilecek bütün felaketlerden beni koru

Ensarlardan olup İkinci Akabe biatına katılan isimlerden biri olan Ebû'l-Yeser (r.a.) okuduğu rivayet edilen kaza ve bela duası şu şekildedir:

Anlamı:Allah'ım binâ yıkıntısından, uçuruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım boğulmaktan, yangından ve (aşırı) yaşlılıktan sana sığınırım. Ölüm sırasında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yolundan ayrılarak ölmekten sana sığınırım. Zehirlenip ölmekten sana sığınırım. (Üzüntü içinde ölmekten Sana sığınırım.) (Ebû Dâvud, age., II, 92, nr. 1552)

Peygamber Efendimiz (SAV), rüzgarlı havalarda şu duayı okurdu:

"Allah'ım, senden bunun hayrını ve bunda olan menfaatlerin da hayrını ve bunun gönderiliş maksadındaki hayrı da istiyorum. Bunun şerrinden, bunda olanın şerrinden, bununla gönderilen şeyin şerrinden de sana sığınıyorum." (Buhari)