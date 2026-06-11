Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 16:58

SİBER ÇETEYE DEV OPERASYON: 120 MİLYON TL'LİK VURGUN!

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "faizsiz kredi" vaadiyle bir vatandaşı 1 milyon 255 bin 900 TL dolandıran şebekeyi çökertmek için düğmeye bastı. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 19 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

52 Adrese Baskın, 41 Gözaltı

52 farklı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 41 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Firari olan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtilirken, yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kripto Borsalarında İz Kaybettirmişler

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, dolandırıcılık şebekesinin yöntemlerini de ortaya çıkardı. Şüphelilerin;

Ürün satışı ve yatırım vaadiyle ülke genelinde çok sayıda kişiyi yaklaşık 120 milyon TL dolandırdığı,

Elde edilen suç gelirlerini banka hesapları üzerinden kripto borsalarına aktardığı,

"Soğuk cüzdanlar" kullanarak paranın izini kaybettirmeye çalıştığı,

Bu paralarla lüks ev ve araçlar alarak şatafatlı bir hayat sürdükleri tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin yargılanma süreci devam ediyor.