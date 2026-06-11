CHP'deki "grup" krizine Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 15:12

CHP'DE GRUP KRİZİ: MECLİS BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN NET MESAJ!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisinde, Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki "grup toplantısı" krizi derinleşiyor. İki haftadır süren ve Meclis'teki grup salonunu bir düello arenasına çeviren gerilim, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarıyla yeni bir boyuta taşındı.

"TBMM Taraf Olamaz"

Yaşanan kaosun ardından gözlerin çevrildiği TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'deki duruma ilişkin net bir tavır takındı. Kurtulmuş, "TBMM, CHP'deki duruma taraf olamaz. Partiler kendi iç dinamiklerine ve tüzüklerine göre hareket ederler, bu sorunu kendi içlerinde çözmeleri gerekir" ifadelerini kullanarak, Meclis'in kurumsal olarak bu tartışmaların dışında tutulması gerektiğini vurguladı.

Meclis Önünde Hakaret ve Kavga

Manisa Milletvekili Özgür Özel'in Genel Merkez onayı dışında düzenlediği toplantılar, parti içinde bölünme sinyallerini güçlendirdi. Meclis önünde toplanan grupların birbirine girdiği ve Kılıçdaroğlu'na yönelik ağır ifadelerin kullanıldığı anlar ise CHP'deki "tarihi eşik" olarak adlandırılan kopuş sürecini hızlandırdı.

İhraç Süreci Başlatıldı

Korsan grup toplantılarının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Hesap sormazsam namerdim" resti üzerine, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır ve Burhanettin Bulut gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 9 milletvekili kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Parti içerisindeki bu disiplin hamlesi ve Meclis Başkanı'nın çağrısı, krizin artık yargısal veya tüzüksel bir çözümden ziyade siyasi bir yol ayrımına geldiğini gösteriyor.