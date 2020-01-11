Marmara'da peş peşe deprem! 25 deprem sonrası korkutan tablo... Türkiye deprem risk haritası

Marmara Denizi'nde korkutan depremler... Marmara Denizi'nde toplamda 25 deprem meydana gelirken vatandaşlar internette Türkiye deprem haritasını araştırmaya başladı. Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var? 1 Ocak'ta yürürlüğe giren "Türkiye Deprem Tehlikesi Haritası" ile birçok ilin deprem tehlikesi değişmişti. Bugün sarsılan Marmara Denizi ve çevre illeri, Türkiye Deprem Risk Haritası'nda kritik bir yerde bulunuyor. Deprem haritaları dünya üzerinde ülke ülke, şehir şehir, bölge bölge deprem riskinin gösterildiği haritalardır. Ülkemizde de 5 farklı deprem bölgesi bulunmaktadır. Türkiye'nin birçok ili 1.derece deprem bölgesi olarak gösterilmektedir. İşte, Türkiye'nin deprem risk haritası...

11.01.2020 14:06 - Son Güncelleme: 11.01.2020 14:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





