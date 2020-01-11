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İstanbul Silivri açıklarında korkutan deprem! Deprem uzmanı deprem anında yapılması gerekenleri anlattı

İstanbul Silivri açıklarında korkutan deprem! Deprem uzmanı deprem anında yapılması gerekenleri anlattı

11.01.2020 17:03

Son dakika... İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hissedilen bir sarsıntı meydana geldi. Merkez üssü Marmara Bölgesi Silivri açıkları olan deprem 4.8 şiddetinde oldu. Deprem İstanbul ve çevre illerde kısa süreli paniğe neden oldu. Depremin ardından vatandaşlar; Deprem anında neler yapılmalı? Deprem anından yapılması gerekenler neler? sorularını internetten aratmaya başladı. Depremin ardından A Haber canlı yayınına telefonla bağlanan deprem uzmanı Prof. Dr. Süha Özden deprem ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Özden'in depreme dair bilgilendirici açıklamarı...


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