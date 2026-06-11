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Sivas'ta feci kaza: Araçlar kafa kafaya çarpıştı, 4'ü ağır 8 yaralı!

Sivas'ta feci kaza: Araçlar kafa kafaya çarpıştı, 4'ü ağır 8 yaralı!

Sivas-Gürün karayolunun Konakpınar mevkisinde hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Can pazarının yaşandığı dar yoldaki kazada yaralanan 8 kişiden 4'ünün hayati tehlikesi bulunuyor.

Dar Yolda Kafa Kafaya Çarpıştılar

Kaza, iki yönlü ulaşımın sağlandığı ve sık sık kazaların yaşanmasıyla bilinen Sivas-Gürün karayolunun Konakpınar köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sivas'tan Gürün istikametine seyir halinde olan B.Y. idaresindeki hafif ticari araç, karşı yönden gelmekte olan M.K. yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da savrularak hurdaya döndü.

Çok Sayıda Ekip Seferber Oldu

Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Gürün ve çevre ilçelerden çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline ulaşan ekipler, araçlar içerisinde sıkışan ve yaralanan vatandaşları çıkarmak için zamanla yarıştı.

4 Yaralının Hayati Tehlikesi Sürüyor

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan iki aracın sürücüleri ile araçlarda yolcu konumunda bulunan toplam 8 yaralı, ambulanslarla hızla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 4'ünün durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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