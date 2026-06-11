Aksaray’da 10 noktada eş zamanlı 'Huzur' mesaisi: Aranan şahıslar yakalandı

Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 01:25 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2026 01:27

36 Ekip ve 110 Polisle Eş Zamanlı Denetim

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareket eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, gece saatlerinde düğmeye bastı. Şehrin genelinde belirlenen 10 farklı noktada eş zamanlı olarak başlatılan uygulamaya 36 ekip ve toplam 110 polis memuru katıldı. Şüpheli şahısların tespiti, araçların kontrolü ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik yürütülen operasyonda güvenlik önlemleri üst seviyede tutuldu.

Bin 156 Şahsa GBT Sorgusu Yapıldı

Polis ekipleri, uygulama noktalarında durdurulan araçları ve şüpheli şahısları didik didik aradı. Gece boyu süren titiz çalışmalarda toplam bin 156 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Kontroller sırasında, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan toplam 4 şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Trafik Kurallarını İhlal Edenlere Ceza Yağdı

Uygulamanın trafik ayağında ise 230 araç ve sürücüsü sıkı bir denetimden geçirildi. Evraklarında eksiklik bulunan, alkollü araç kullanan ya da çeşitli kural ihlalleri yaptığı tespit edilen 22 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Yapılan incelemeler sonucu yasal şartları taşımadığı belirlenen 3 araç ise çekici vasıtasıyla trafikten men edildi.