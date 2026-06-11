CHP'de istifa depremi: Kurultay yolu açıldı mı?

Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 13:30

CHP'DE İSTİFA DEPREMİ: KURULTAY PLANI MI, SİYASİ OPERASYON MU?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki siyasi tansiyon, Parti Meclisi'ndeki (PM) istifa iddialarıyla zirveye ulaştı. Özgür Özel ve ekibinin, mevcut yönetimi etkisiz kılmak ve partiyi olağanüstü kurultaya götürmek amacıyla "28 istifa" üzerinden bir strateji geliştirdiği iddiaları, parti içinde derin bir krizi tetikledi.

"Yönetimi Kilitleme Hamlesi"

PM'deki kritik çoğunluğu düşürerek yönetim mekanizmasını işlevsiz bırakmayı hedeflediği öne sürülen bu istifa dalgası, siyaset kulislerinde "operasyonel bir hamle" olarak yorumlanıyor. Söz konusu strateji, yönetimin karar alma yetisini elinden alarak partiyi hızlı bir değişim sürecine sokmayı amaçlıyor.

Hukukçulardan Sert Tepki: "Siyasi Çete Faaliyeti"

Konuyla ilgili A Haber ekranlarında çarpıcı açıklamalarda bulunan Avukat Mehmet Yılmazer, yaşanan süreci sert sözlerle eleştirdi. Bu hamlenin demokratik bir hak arayışı değil, partiyi ele geçirmeye yönelik hukuk dışı bir "siyasi çete faaliyeti" olduğunu iddia eden Yılmazer, bu durumun CHP içinde yarattığı kaosu şu sözlerle özetledi: "Bu bir hak arayışı değil, partiyi apar topar kurultaya sürükleyip yönetimi kilitlemeyi hedefleyen bir akıl oyunudur."

CHP'de Kurultay İhtimali Masada mı?

İstifaların PM'nin işleyişini nasıl etkileyeceği ve kurultay çağrısını resmileştirip resmileştirmeyeceği konusu, hukukçuların ve parti kurmaylarının ana gündem maddesi haline geldi. Önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelerin, CHP'nin iç dengelerini tamamen değiştirip değiştirmeyeceği merakla bekleniyor.