Son dakika... Depremin merkez üssü Silivri'den ilk görüntüler 11.01.2020 17:28

Son dakika İstanbul Silivri açıklarında deprem... İstanbul’da Marmara Denizi’nde saat 16.37’de 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi. İşte depremin merkez üssü olan Silivri'den gelen ilk görüntüler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 16.37'de İstanbul'da 4.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetini 4.8 olarak açıkladı.

20 SANİYE BOYUNCA SÜRDÜ

İstanbul'da 16.37 sularında şiddetli bir deprem meydana geldi. Yaklaşık 20 saniye boyunca hissedilen deprem büyük paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'tan depremin şiddetli ile ilgili son dakika açıklaması geldi.