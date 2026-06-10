15 yaşındaki Rabia'nın acı sonu: Çevre yolundaki kaza hayattan kopardı
Karşıya geçmeye çalışan 15 yaşındaki Rabia Celil, otomobilin çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti. Kızlarının ölüm haberini alan anne ve baba sinir krizi geçirdi.
Çarpmanın Şiddetiyle Yol Kenarına Savruldu
Kaza, akşam saat 18.30 sıralarında Ergene-Çorlu çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmek için hamle yapan 15 yaşındaki Rabia Celil'e,otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle talihsiz genç kız metrelerce uzağa, yol kenarındaki boşluğa savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Anne ve Baba Olay Yerinde Fenalaştı
Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, ağır darbe alan Rabia Celil'in hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alarak hızla kaza yerine gelen genç kızın yakınları büyük bir yıkım yaşadı. Evlatlarının cansız bedenini gören anne ve babası olay yerinde sinir krizi geçirerek fenalaştı. Rahatsızlanan acılı anne ve babaya sağlık ekipleri ambulans içinde müdahale etti.