15 yaşındaki Rabia'nın acı sonu: Çevre yolundaki kaza hayattan kopardı

Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 23:19

Çarpmanın Şiddetiyle Yol Kenarına Savruldu

Kaza, akşam saat 18.30 sıralarında Ergene-Çorlu çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmek için hamle yapan 15 yaşındaki Rabia Celil'e,otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle talihsiz genç kız metrelerce uzağa, yol kenarındaki boşluğa savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Anne ve Baba Olay Yerinde Fenalaştı

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, ağır darbe alan Rabia Celil'in hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alarak hızla kaza yerine gelen genç kızın yakınları büyük bir yıkım yaşadı. Evlatlarının cansız bedenini gören anne ve babası olay yerinde sinir krizi geçirerek fenalaştı. Rahatsızlanan acılı anne ve babaya sağlık ekipleri ambulans içinde müdahale etti.