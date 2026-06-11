Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 13:17

SEÇİL ERZAN DAVASINDA YENİ DÖNEM: 11 EYLÜL'DE YENİDEN YARGILAMA!

Kamuoyunun yakından takip ettiği "yüksek kârlı gizli fon" davasında İstinaf Mahkemesi'nin bozma kararının ardından süreç hız kazandı. Yerel mahkemenin verdiği 102 yıl 4 ay hapis cezasının bir kısmı bozulurken, Seçil Erzan 11 Eylül'de İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Uzlaştırma Bürosu Süreci Başlatıldı

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan tensip zaptında dikkat çeken en önemli detay "uzlaştırma" kararı oldu. Mahkeme, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan gibi isimlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda müştekiye yönelik eylemlerin uzlaştırma kapsamında kalabileceğine hükmederek dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi.

Dosyalar Ayrıldı

Mahkeme heyeti, sanıklar Seçil Erzan ve Rüya Sağır'ın, müşteki Fatih Terim'e yönelik eylemlerine ilişkin dosyanın ayrılmasına karar verdi. Ayrıca Nazlı Can, Hüseyin Eligül ve Nur Erkasap gibi diğer sanıklar için de belirli müştekilere yönelik eylemleri sebebiyle benzer bir uzlaştırma süreci işletilmesine karar verildi.

11 Eylül'de Büyük Yüzleşme

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu bulunan Seçil Erzan'ın mevcut durumunun devamına hükmederken, davaya müdahil olan tüm müştekiler hakkında "zorla getirme" emri düzenledi. Eylül ayında gerçekleşecek duruşma, davanın seyrini değiştirebilecek kritik kararlara sahne olacak.