"Külliye'ye çıkan CHP'li" yalanının kaynağı Talat Atilla açıklama yaptı: Kılıçdaroğlu da doğruladı |Video 23.11.2019 16:06

CHP'li bir ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğünü iddia eden Rahmi Turan, kaynağının Talat Atilla olduğunu açıkladı. Talat Atilla ise yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun da kendisini doğruladığını söyledi.

Sağlık sorunları için gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'da tedavi gören Rahmi Turan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li" yazısındaki kaynağını da açıkladı.

"KAYNAĞIM GAZETECİ TALAT ATİLLA"

Kaynağıyla ilgili açıklama yapan Turan, "Gerek ilk yazımda gerekse dün geceki açıklamalarımda kaynağımı asla açıklamayacağımı söylemiştim. Açıkçası; açıklamayı da düşünmüyordum. Fakat bana "Muharrem İnce" ismini veren kaynağımın, bugün bazı haber sitelerine yaptığı "Rahmi Turan'ın haber kaynağı ben değilim" açıklamasını görünce o ismi açıklamaya karar verdim. Bana Muharrem İnce ismini veren kaynağım gazeteci Talat Atilla'dır" dedi.

"AÇIKLAMAYACAKTIM AMA MECBUR KALDIM..."

Turan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendisi de bu bilgiyi çok güvenilir olduğunu söylediği bir başka kişi tarafından elde etmiş. Dediğim gibi kaynağımı açıklamayacaktım ama onun 'kaynak ben değilim' açıklamasını görünce ismini açıklama mecburiyetinde kaldım."

TALAT ATİLLA: MAHKEMEYE VERECEĞİM

Talat Atilla ise, bilgiyi kendisinin verdiği yönündeki iddialara tepki göstererek, "Rahmi Turan'ın yazısını benimle irtibatlayanların hepsini mahkemeye vereceğim" ifadelerini kullanmıştı.

RAHMİ TURAN: HATA ETTİM

Dün bir televizyon programına katılan Rahmi Turan, "Ben güvendim ve hata ettim. Muharrem İnce de doğru söylüyordur, Cumhurbaşkanı da. Dönünde bunu köşemde de yazacağım, hata ettim ve gereğini yapacağım" demişti.

TALAT ATİLLA: KILIÇDAROĞLU DA DOĞRULADI

Rahmi Turan "Gazeteci kaynağını açıklamaz" dediği için ve Rahmi Turan'ı korumak için "Benim dememeyi tercih ettim"

Konuyu en ufak ayrıntısına kadar yazmanın vakti geldi.

Haber bana geldiğinde çok yönlü çek ettim...

Hatta, bununla yetinmedim.

Bu haberi CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na da bir şekilde "Bu haber doğru mu?" diye doğrulattım.

Haberi ilk önce zaman zaman yazılarımdan alıntı yapan Rahmi Turan'a verecektim ama yurt dışı telefonu çalınca saat farkını o an hesaplayamadığım için gece olabilir diye arayıp kapattım.

Bunun üzerine sahibi olduğum haber sitesini kendi hesabında öneren Uğur Dündar'ı aradım. Dündar bana "CHP'yi dizayn ediyor diye saldırırlar" dedi.

Bunun üzerine haberi kendi sitem de yazmaya karar verdim ancak Rahmi Turan'ı çaldırıp kapattığım için, neden aradın sorusuna da yanıt olsun, hem de ilk haberi yazmasına niyetlendiğim kişi olduğu için arayarak haberi söyledim.

"Tamam, yazarım" dedi.

Ve bilgileri gönderdim.

Şimdi geleyim bu habere…

1. 9 Kasım gece 01:15 de görüşme olduğu…

2.Giren ve çıkan plakaların isimleri. Resmi kaydı olmayan 06 sfg 4543 plakalı araçla giriş yapıldığı, çıkarken de 06 ghj 1290 plakalı beyaz Auidi marka araçla çıkıldığına kadar ayrıntılı bilgiler vardı.

Tüm bunlar bilgi olarak geldi.

Kısa süre önce İyi Partili bir yetkilinin de Erdoğan'la gözlerden uzak görüşmesi de kamuoyuna sızmıştı.

Tüm bunlara rağmen CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na bir şekilde haberin doğruluğunu onaylatınca içimde şüphe kalmadı.

Ne Muharrem İnce'ye…

Ne CHP'ye…

Ne iktidar partisine karşı değil, sadece habercilik arzusuyla davrandım.

Gelelim haber kaynaklığı meselesine…

Kaynağımın ismini söylemem söz konusu olamaz ama bir CHP'li…

Ya Kemal Bey, ya da kendisinin konuşmasını beklerim doğrusu..

Kılıçdaroğlu haberi doğruladıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın net açıklamaları üzerine haberi yeniden kaynağıma sorgulattım.

"Yine altını çizerek yüzde yüz doğru" dedi.

Şimdi, Kemal Beyin ve doğrulattığım CHP'li kaynağın konuşmasını bekliyorum…