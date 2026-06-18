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Erhan Karaal'ın kaçırıldığı aracın görüntüleri ortaya çıktı

Erhan Karaal'ın kaçırıldığı aracın görüntüleri ortaya çıktı

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Maltepe'deki evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce darbedilip, başına çuval geçirilerek kaçırıldı!.Başsavcılık geniş çaplı soruşturma başlatırken, şüphelilerin kaçtığı ikiz plakalı aracın görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Kültür A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı ve Mali İşler Müdürü olarak görev yapan, aynı zamanda İBB davasında tutuksuz yargılanan isimler arasında yer alan Erhan Karaal, Maltepe ilçesindeki evinin önünde pusuya düşürülerek kaçırıldı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran şok olayın ardından emniyet ve yargı birimleri teyakkuza geçti.

Başından Vurup Çuval Geçirdiler!

Olay, 17 Haziran akşamı saat 21.00 sıralarında Karaal'ın ailesiyle birlikte sahile inmek üzere evinden çıktığı esnada meydana geldi. Aracının başında bekleyen Erhan Karaal'ın yanına yaklaşan ve içinde 4-5 kişinin bulunduğu bir araçtan inen şüpheliler, Karaal'ın kafasına vurarak darbetti. Görgü tanıklarının ve ailesinin ifadelerine göre; başına siyah çuval geçirilen İBB yöneticisi, "Polis, polis!" çığlıklarına rağmen zorla araca bindirilerek kaçırıldı. Dehşet anlarına Karaal'ın küçük kızı ile apartman komşuları da tanıklık etti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Resmi Açıklama

Olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı hızlı bir şekilde adli süreç başlatarak yazılı bir açıklama yayımladı:

"17 Haziran 2026 tarihinde ilimiz Maltepe ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan KARAAL'ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bilgisine ulaşılması üzerine mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için kolluğa gerekli talimatlar verilmiş olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir."

Plaka Sahte Çıktı: "İkiz Plaka" Oyunu!

Soruşturma kapsamında polis ekipleri, kaçırılma anında kullanılan lüks araca ait ilk güvenlik kamerası görüntülerini ortaya çıkardı. Görüntülerde, Karaal'ın bindirildiği aracın sokaktan hızla uzaklaştığı anlar saniye saniye kaydedildi. Yapılan incelemelerde, komşuların not ettiği plakanın, aslında mahallede 3 gündür hareketsiz duran başka bir araca ait olduğu, yani saldırganların "ikiz plaka" (sahte plaka) kullanarak profesyonel bir plan uyguladıkları saptandı.

Telefon Sinyali Kartal'da Tespit Edildi, Dosyaya Gizlilik Kararı

Halk TV yayınına bağlanan acılı eş Ayşe Karaal, hiçbir husumetlerinin olmadığını belirterek eşinin dürüstlüğüyle tanındığını vurguladı. Eşinin telefonundan son olarak Kartal civarındaki açık bir araziden sinyal alındığını açıklayan acılı eş, polisin arama çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırdığını söyledi. Diğer yandan, olayın hassasiyeti ve soruşturmanın selameti açısından dosyaya gizlilik kararı getirildiği öğrenildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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