Son dakika: Muharrem İnce: Yarın saat 13.00'da basın toplantısı yapacağım |Video

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın "Külliye'ye giden CHP'li" iddıasını sert bir dille yalanlayan Muharrem İnce konuyla ilgili basın toplantısı düzenleme kararı verdi. Yarın saat 13.00'da toplantı yapacağını duyuran İnce, "Yalova Merkez Elmalık Köyündeki evimde sürece ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek için isteyen gazetecinin istediği soruyu sorabileceği basın toplantısı düzenleyeceğim" dedi.
Muharrem İnce, "24 Kasım 2019 Pazar günü saat 13.00'de Yalova Merkez Elmalık Köyündeki evimde sürece ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek için isteyen gazetecinin istediği soruyu sorabileceği basın toplantısı düzenleyeceğim." dedi.
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