Kılıçdaroğlu yazdı yandaşları çanak tuttu! İşte "Külliye'ye giden CHP'li" yalanı! |Video 23.11.2019 15:27

Sözcü Gazetesi Yazarı Rahmi Turan, 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasıyla siyasetin gündemine oturdu. İddia Başkan Erdoğan ve AK Parti tarafından net bir şekilde yalanlanırken CHP Genel Başkanı ise "doğru ama isim açıklamam" diyerek arka çıktı. Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. Ya ispat et ya da çek git" sözleriyle meydan okuması ile köşeye sıkışan CHP'nin ayağı kendi yalanına dolandı. Rahmi Turan'ın kaynak gösterdiği Talat Atilla iddiaları yalanladı. CHP'nin ve "Külliye'ye giden CHP'li" yalanını ısrarla parlatan medyanın makyajı döküldü.

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın "Erdoğan ile görüşen isim CHP'li Muharrem İnce"dir iddiasına İnce'den yanıt geldi. İnce, "Eğer böyle bir görüşme gerçekleştirdiysem ve bununla ilgili bir belge varsa Taksim'de kendimi yakarım" dedi. İnce, daha sonra Twitter hesabından yaptığı açıklamada "CHP yönetimi bu saatten sonra konuyu geçiştiremez. Bu konuyla ilgili benim üzerimden mutlaka bir disiplin soruşturmasını da başlatmalıdır. Ya da taraf olarak konuyu yargıya taşıyıp kendi duruşunu göstermelidir." ifadelerini kullandı. Öte yandan, gazeteci Rahmi Turan, İnce'nin açıklamalarının ardından canlı yayınına bağlandı ve özür dileyerek, hata yaptığını açıkladı. Rahmi Turan, kaynağının gazeteci Talat Atilla olduğunu söyledi.

"KAYNAK" TALAT ATİLLA YALANLADI

Atilla, bununla ilgili olarak kişisel Twitter hesabında şu paylaşımı yaptı:

"Değerli dostlar Rahmi Turan aynı zamanda benim sitemde yazıyor diye Rahmi Turan'ın yazısını benimle irtibatlayanların hepsini mahkemeye vereceğim. Çok çirkin."







İŞTE YALANA ÇANAK TUTAN MEDYA

CHP'nin "Külliye'ye çıkan CHP'li" yalanına birçok medya organı tarafından da çanak tutuldu. Başını FOX, Haberturk, Sözcü'nün çektiği yayın organları, yaptığı manipülatif yayınlarla siyasete ve CHP'ye yön verme çabasına giriştiler.









HEP BİR AĞIZDAN AYNI YALAN

Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya gibi isimler CHP'nin iddialarını parlatarak algı operasyonuna alet oldular.







Bir yandan yalanı körükleyen algı operatörleri, diğer yandan da CHP'nin içindeki taht oyunlarını görmezden gelip Kılıçdaroğlu'na arka çıkarak olaylara "Saray kaynaklı" damgası vurmaya çalıştılar.















