"Külliye'ye çıkan CHP'li" yalanı! Muharrem İnce'nin bahsettiği 'CHP içindeki çete' kimler? |Video 23.11.2019 15:11

"Külliye'ye çıkan CHP'li" yalanını ortaya atarak CHP'yi dizayn etme oyununa çanak tutan CHP medyasının ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanı elinde patladı. Başkan Erdoğan ve AK Parti tarafından kesin bir dille yalanlanan iddiaya CHP lideri Kılıçdaroğlu "isim vermem" diyerek arka çıktı. Muharrem İnce’nin Başkan Erdoğan’la görüştüğü iddiasını ortaya atan Sözcü yazarı Rahmi Turan, kaynağının gazeteci Talat Atilla olduğunu açıkladı. Talat Atilla ise "Rahmi Turan'ın yazısını benimle irtibatlayanların hepsini mahkemeye vereceğim. Çok çirkin." dedi. CHP'li Muharrem İnce de, "Bunun benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik bir operasyon olduğunu ve bunun Genel Merkezin mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini biliyordum." diye konuştu. Peki, Muharrem İnce'nin bahsettiği CHP içindeki çete kimler? Fox tv, Sözcü ve Cumhuriyet gazeteleri bu operasyonun neresinde? Talat Atilla'nın 'mahkemede görüşeceğiz' açıklaması sonrası bundan sonraki süreçte neler yaşanacak? Kılıçdaroğlu'nun yalan siyaseti patladı mı? Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Turan'ın kaynağını açıklamasının ardında A Haber canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesini yorumladı.

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, "Külliye'ye giden CHP'li Muharrem İnce" deyip kaynağının isminin de Talat Atilla olduğunu açıkladı.

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Turan'ın kaynağını açıklamasının ardında A Haber canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesini yorumladı. Övür, "İktidar olmayı hedefleyen ana muhalefet lideri Türkiye kamuoyunu 4-5 gündür böyle bir yalanın üzerinden bir siyaset yapıyor. Geçmişte onlarca böyle olay yaşandı. Peki şimdi ne olacak? Siyaseten bunun sonucu ne olacak, bunun üzerine gidilmeli? Muharrem İnce'nin 'parti içerisinden bana karşı olan çeteyi biliyorum' sözlerini açığa kavuşturmalı ve bu çeteyi açıklamalı, bu işin peşini bırakmamalı..." ifadelerini kullandı. Öte yandan Övür, Kemal Kılıçdaroğlu'nun FOX TV ekranına çıkıp Külliye'ye gittiği iddia edilen CHP'liyle ilgili "o ismi biliyorum" sözlerini de yorumladı ve "Kılıçdaroğlu, bu çıkışıyla son 10 yıldır yürüttüğü CHP'yi bir yerden alıp başka bir yerlere savurmaya çalıştığı bazı yapılarla ilişkili onların siyasi argümanlarını kullanan bir noktaya getiren Kemal Bey'in miadını doldurduğuna inanıyorum." dedi. Hem CHP'nin hem de medyasının yalanının çökmesiyle ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulunan Övür, "Fox TV'nin bir sunucusu var, düşmanlaştıran bir medya diline sahip... Operasyonel medya diliyle karşı karşıyayız. Bu yalan operasyon üzerinden bugün geldiğimiz noktada bu operasyon çok net görüldü." ifadelerini kullandı.