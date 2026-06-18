Sağlık Bakanı Memişoğlu A Haber'e konuştu: Randevu sorununa neşter

Giriş Tarihi: 18 Haziran 2026 17:39

"Bir Avrupalı 6 kez, bir Türk vatandaşı 12.4 kez yararlanıyor"

Türkiye'nin ulaşılabilir sağlık sistemi anlamında dünyanın örnek ülkelerinden biri olduğunu rakamlarla ortaya koyan Bakan Memişoğlu, "Türkiye'nin her bir vatandaşı 2025 senesinde ortalama 12.4 kez, yani toplamda 1 milyar 48 bin kez sağlık sisteminden faydalanmış durumda. Bugün bunun Avrupa ortalaması 6 bandının altındadır. Bir Avrupalı yılda 6 kez sağlık sisteminden faydalanırken Türkiye'de bir vatandaşımız 12.4 kez bu hizmetten yararlanabiliyor" ifadelerini kullandı.

Hastanelere "Check-Up" modeli denetim

Bakanlık tarafından geliştirilen yeni denetim mekanizmasının detaylarını paylaşan Memişoğlu, geleneksel teftiş anlayışını değiştirerek "önleyici ve eğitici" bir model kurduklarını belirtti. Hastanelerin alım süreçlerinden personel yönetimine, hizmet kalitesinden mesai takibine kadar her alanı mercek altına aldıklarını söyleyen Bakan, "Sağlık sistemini o ilde adeta check-up yapıyoruz. Raporlamalarla eksikleri tespit edip politikalarimizi buna göre şekillendiriyoruz" dedi.

MHRS randevu yoğunluğuna kalıcı çözümler

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ndeki (MHRS) yoğunluğu azaltmak için atılan somut adımlara değinen Memişoğlu, özellikle kulak burun boğaz ve göz gibi sıkışık branşları analiz ettiklerini aktardı. Bu kapsamda 390 yeni KBB muayene masası ve 400'ün üzerinde göz ünitesi açtıklarını belirten Memişoğlu, uzman atamalarının da yoğunluğa göre yapıldığını bildirdi. Ayrıca mesai dışı kaydırma sistemi ve aile hekimlerinin doğrudan uzman randevusu alabilmesi sayesinde sistemin nefes aldığını ekledi.

Aile hekimliğinde yönlendirme devrimi

Sağlık sisteminin ilk basamağı olan aile hekimliğinin etkinliğini artırdıklarını ve mevzuat değişikliğiyle 31 milyon insanın doğrudan arandığını vurgulayan Bakan Memişoğlu, "Birinci basamağa yönlenen hastaların yaklaşık yüzde 76'sı orada problemini çözer hale geldi. Eğer aile hekimimiz bir uzmana gidilmesi gerektiğine karar verirse, sistem üzerinden herhangi bir branştan direkt randevu alıp hastayı yönlendiriyor" şeklinde konuştu.

Tetkiklerde yapay zeka müjdesi ve MR altyapısı

Hastanelerde aylarca sonraya verilen MR randevusu iddialarına açıklık getiren Memişoğlu, rutin kontroller dışındaki tüm süreçleri elektronik sistemle anlık takip ettiklerini söyledi. Sağlıkta yapay zeka dönemini başlattıklarını müjdeleyen Bakan, "Yapay zeka ile bir program oluşturduk. Bu program, hastalıklara göre hangi filmin çekilmesi gerektiği konusunda doktora tavsiyede bulunacak" dedi. Türkiye'nin teknolojik altyapısına da vurgu yapan Memişoğlu, "2002 yılında bu ülkede toplam MR sayısı sadece 58'di. Bugün ise en son model bin 57 adet MR cihazımız var. Türkiye, cihaz ve altyapı bakımından dünyanın en kapsamlı ülkelerinden biridir" sözleriyle konuşmasını tamamladı.