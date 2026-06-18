Kadıköy'de hareketli dakikalar: Balık restoranına silahlı saldırı!

Giriş Tarihi: 18 Haziran 2026 21:15 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2026 21:16

Bulvar üzerinde kurşun yağdırdılar

Feci olay, akşam saatlerinde Kadıköy ilçesine bağlı Bostancı Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde faaliyet gösteren lüks bir balık restoranının önüne gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, yanlarında getirdikleri ateşli silahlarla iş yerine doğru arkası arkasına ateş açmaya başladı. Kurşunların havada uçuştuğu feci saldırının ardından şüpheliler, karanlıktan da faydalanarak hızla olay yerinden kaçıp kayıplara karıştı.

Kurşunlar iş yerine isabet etti

Silah seslerini duyan ve büyük korku yaşayan çevredeki vatandaşlar ile restoran çalışanları, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve önlem amaçlı sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan emniyet güçleri, çevre güvenliğini alarak caddede ve restoran önünde geniş güvenlik önlemleri uyguladı. Yapılan ilk incelemelerde, saldırganların silahından çıkan çok sayıda merminin balık restoranının camlarına ve duvarlarına isabet ettiği belirlendi.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı

Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı feci olayda, iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olay Yeri İnceleme ekipleri, restoran çevresinde ve cadde üzerinde boş kovan tespiti ile delil toplama çalışması gerçekleştirdi. Polis ekipleri, saldırının feci detaylarını ortaya çıkarmak, olayın arkasındaki husumet ya da nedeni belirlemek ve kaçan şüphelilerin kimliklerini tespit edip yakalamak amacıyla bulvar üzerindeki tüm güvenlik kameralarını ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini mercek altına aldı.