Son dakika: "Külliye'ye çıkan CHP'li" yalanında yeni gelişme! Rahmi Turan: O kaynak gazeteci Talat Atilla |Video 23.11.2019 14:53

Son dakika haberine göre "Külliye'ye çıkan CHP'li" yalanını ortaya atarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi dizayn etme oyununa çanak tutan Sözcü yazarı Rahmi Turan, Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştüğü iddiasını ortaya atan ismin gazeteci Talat Atilla olduğunu açıkladı. CHP'li Muharrem İnce,"Bunun benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik bir operasyon olduğunu ve bunun Genel Merkezin mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini biliyordum." dedi.

Son dakika haberine göre Sözcü yazarı Rahmi Turan, Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü iddiasını ortaya atan ismin gazeteci Talat Atilla olduğunu açıkladı.

Rahmi Turan şu açıklamayı yaptı:

"20 yıldır tanıdığım, inandığım ve güvendiğim Talat Atilla kardeşimin durup dururken, 'Rahmi Turan'ın verdiği haberin kaynağı ben değilim' diye açıklama yapmasını çok garip buldum, ayıpladım, gücendim. Ben bu konuda açıklama yaparken haber kaynağımın adını sürekli gizledim. Hatta TV programlarında bana o kadar sormalarına rağmen cevap bile vermedim. Mesleki ahlakım gereği haber kaynağımın adını söylemedim, bu konuda hassasiyet gösterdim. Ancak Talat Atilla'nın açıklaması beni çok üzdü. Bu açıklamayı yapmak zorunda bıraktı. Haber kaynağım kesinlikle Talat Atilla'dır.

Bu arada şunu da söylemem gerekiyor: Talat Atilla'ya da bunları bir başka haber kaynağı söylemiştir. Bu haber kaynağının kim olduğuna yönelik tahminlerim var. Bu haber kaynağının onu da yanılttığını düşünüyorum. İsmini biliyorum ancak, onu şimdilik söylemiyorum. Gazeteciyim. Bu konuda araştırmalar yapıyorum. Bulduğum zaman bunu da söyleyeceğim."

NELER OLMUŞTU?

Muharrem İnce ismini "açıklamak zorunda kalan" Rahmi Turan bu iddiasının kaynağının da "20 yıldır tanıdığı bir gazeteci olduğunu" belirtmiş ve eklemişti:

"Saray çevrelerine yakın, oralardan iyi haber alabilen, onlarla diyaloğu olan bir kişi. Onların içinde değil elbette."

TALAT ATİLLA YALANLADI

Atilla, bununla ilgili olarak kişisel Twitter hesabında şu paylaşımı yaptı:

"Değerli dostlar Rahmi Turan aynı zamanda benim sitemde yazıyor diye Rahmi Turan'ın yazısını benimle irtibatlayanların hepsini mahkemeye vereceğim. Çok çirkin."

"O KİŞİ MUHARREM İNCE"

Gazetecilik tarihi yalanlarla dolu Rahmi Turan Külliye'ye giden ismin Muharrem İnce olduğunu açıkladı. Turan şunları söyledi:

"Uzun bir süredir tedavim nedeniyle Londra'dayım. Yani ortadan kaybolduğum falan yok. Son 2 gündür tedavimin yoğunluğu nedeniyle Türkiye'de olan bitenle çok ilgilenemedim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini de şimdi sizden öğrendim… O zaman Külliye'ye yakın kaynağımın bana söylediği ismi sizin aracılığınızla açıklamak istiyorum.

Kaynağımın bana söylediğine göre, Külliye'de Erdoğan'la görüşen CHP'li isim Muharrem İnce'ymiş. Hatta kaynağım İnce'nin hangi araçla geldiğini, saat kaçta Külliye'ye girdiğini, kaçta çıktığını dakika dakika söyledi. Ben de gazetecilik refleksiyle aldığım bu önemli bilgiyi köşemde isim vermeden yazdım. Gelinen durum, bu ismi açıklamamı şart koştu. Ama önemli bir şeyi belirtmek istiyorum. Bu görüşme ve isimler, kaynağımın iddiası. Ben de bu önemli iddiayı Türkiye gündemine taşıdım. Bakalım taraflar şimdi ne diyecek…'"



Kendisine kumpas kurulduğunu öne süren CHP'li Muharrem İnce CHP Genel Merkezi'ni ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. İnce,"Bunun benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik bir operasyon olduğunu ve bunun Genel Merkezin mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini biliyordum." dedi.