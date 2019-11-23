CHP yandaşı İsmail Küçükkaya da Muharrem İnce'ye yapılan kumpasın içinde mi? |Video 23.11.2019 16:42

CHP'yi yeniden dizayn etme kumpasına çanak tutan Sözcü yazarı Rahmi Turan’ın “Saray’da Erdoğan ile görüşen CHP’li” yazısından sonra üç gündür Türkiye gündemini işgal eden tartışma bitmek bilmiyor. Turan'ın, "O CHP'li Muharrem İnce'dir" açıklamasından sonra gazeteci Reha Muhtar sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Muharrem İnce ile ilgili çıkan haberlere "İnce'ye operasyon" olarak değerlendiren Reha Muhtar, isim vermeden CHP yandaşı İsmail Küçükkaya'yı tarif etti. Reha Muhtar'ın paylaşımı "Küçükkaya da mı kumpasın içinde?" sorusuna akıllara getirdi.

Deneyimli gazeteci Reha Muhtar, Muharrem İnce ile ilgili çıkan haberlere, "İnce'ye operasyon" olarak niteledi. Muhtar ismini vermedi ama açıkça İsmail Küçükkaya'yı tarif etti.

Muhtar sosyal medya hesabından yaptığı açıklada şöyle dedi:

"MUHARREM İNCEnin KİŞİSEL MESAJINI seçim gecesi açıklayıp ONU ZOR DURUMDA bırakan TELEVİZYONCU KİMDİ. 2 gün önce Kemal Kılıçdaroğlu APAR TOPAR KİMİN TELEVİZYON programına çıktı GÖRÜŞME HABERİ DOĞRU dedi. MUHARREM İNCEye YAPILAN OPERASYONDA hep AYNI TELEVİZYONCU ortaya çıkmıyor mu?"

KÜÇÜKKAYA YİNE DEVREDE

FOX'un komplocu ismi İsmail Küçükkaya'da her zaman olduğu gibi olayların merkezindeydi. Küçükkaya, Kılıçdaroğlu'nu canlı yayına çıkartarak "Külliye'ye giden ismi" sordu. Kılıçdaroğlu da "biliyorum ama söylemiyorum" dedİ.

NE OLMUŞTU?

Gazetecilik tarihi yalanlarla dolu Sözcü yazarı Rahmi Turan Külliye'ye giden ismin Muharrem İnce olduğunu açıkladı. "Külliye'de Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'li" yazısıyla ilgili konuşan Turan şunları söyledi:

O KİŞİ MUHARREM İNCE

"Uzun bir süredir tedavim nedeniyle Londra'dayım. Yani ortadan kaybolduğum falan yok. Son 2 gündür tedavimin yoğunluğu nedeniyle Türkiye'de olan bitenle çok ilgilenemedim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini de şimdi sizden öğrendim… O zaman Külliye'ye yakın kaynağımın bana söylediği ismi sizin aracılığınızla açıklamak istiyorum.

Kaynağımın bana söylediğine göre, Külliye'de Erdoğan'la görüşen CHP'li isim Muharrem İnce'ymiş. Hatta kaynağım İnce'nin hangi araçla geldiğini, saat kaçta Külliye'ye girdiğini, kaçta çıktığını dakika dakika söyledi. Ben de gazetecilik refleksiyle aldığım bu önemli bilgiyi köşemde isim vermeden yazdım. Gelinen durum, bu ismi açıklamamı şart koştu. Ama önemli bir şeyi belirtmek istiyorum. Bu görüşme ve isimler, kaynağımın iddiası. Ben de bu önemli iddiayı Türkiye gündemine taşıdım. Bakalım taraflar şimdi ne diyecek…'"