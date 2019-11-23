CHP yandaşı İsmail Küçükkaya da Muharrem İnce'ye yapılan kumpasın içinde mi? |Video

CHP'yi yeniden dizayn etme kumpasına çanak tutan Sözcü yazarı Rahmi Turan’ın “Saray’da Erdoğan ile görüşen CHP’li” yazısından sonra üç gündür Türkiye gündemini işgal eden tartışma bitmek bilmiyor. Turan'ın, "O CHP'li Muharrem İnce'dir" açıklamasından sonra gazeteci Reha Muhtar sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Muharrem İnce ile ilgili çıkan haberlere "İnce'ye operasyon" olarak değerlendiren Reha Muhtar, isim vermeden CHP yandaşı İsmail Küçükkaya'yı tarif etti. Reha Muhtar'ın paylaşımı "Küçükkaya da mı kumpasın içinde?" sorusuna akıllara getirdi.
Deneyimli gazeteci Reha Muhtar, Muharrem İnce ile ilgili çıkan haberlere, "İnce'ye operasyon" olarak niteledi. Muhtar ismini vermedi ama açıkça İsmail Küçükkaya'yı tarif etti.
Muhtar sosyal medya hesabından yaptığı açıklada şöyle dedi:
"MUHARREM İNCEnin KİŞİSEL MESAJINI seçim gecesi açıklayıp ONU ZOR DURUMDA bırakan TELEVİZYONCU KİMDİ. 2 gün önce Kemal Kılıçdaroğlu APAR TOPAR KİMİN TELEVİZYON programına çıktı GÖRÜŞME HABERİ DOĞRU dedi. MUHARREM İNCEye YAPILAN OPERASYONDA hep AYNI TELEVİZYONCU ortaya çıkmıyor mu?"
KÜÇÜKKAYA YİNE DEVREDE
FOX'un komplocu ismi İsmail Küçükkaya'da her zaman olduğu gibi olayların merkezindeydi. Küçükkaya, Kılıçdaroğlu'nu canlı yayına çıkartarak "Külliye'ye giden ismi" sordu. Kılıçdaroğlu da "biliyorum ama söylemiyorum" dedİ.
NE OLMUŞTU?
Gazetecilik tarihi yalanlarla dolu Sözcü yazarı Rahmi Turan Külliye'ye giden ismin Muharrem İnce olduğunu açıkladı. "Külliye'de Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'li" yazısıyla ilgili konuşan Turan şunları söyledi:
O KİŞİ MUHARREM İNCE
"Uzun bir süredir tedavim nedeniyle Londra'dayım. Yani ortadan kaybolduğum falan yok. Son 2 gündür tedavimin yoğunluğu nedeniyle Türkiye'de olan bitenle çok ilgilenemedim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini de şimdi sizden öğrendim… O zaman Külliye'ye yakın kaynağımın bana söylediği ismi sizin aracılığınızla açıklamak istiyorum.
Kaynağımın bana söylediğine göre, Külliye'de Erdoğan'la görüşen CHP'li isim Muharrem İnce'ymiş. Hatta kaynağım İnce'nin hangi araçla geldiğini, saat kaçta Külliye'ye girdiğini, kaçta çıktığını dakika dakika söyledi. Ben de gazetecilik refleksiyle aldığım bu önemli bilgiyi köşemde isim vermeden yazdım. Gelinen durum, bu ismi açıklamamı şart koştu. Ama önemli bir şeyi belirtmek istiyorum. Bu görüşme ve isimler, kaynağımın iddiası. Ben de bu önemli iddiayı Türkiye gündemine taşıdım. Bakalım taraflar şimdi ne diyecek…'"
İNCE CHP'Yİ TOPA TUTTU
Kendisine kumpas kurulduğunu öne süren CHP'li Muharrem İnce CHP Genel Merkezi'ni ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. İnce,"Bunun benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik bir operasyon olduğunu ve bunun Genel Merkezin mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini biliyordum." dedi.
İşte İnce'nin o paylaşımları;
Daha ilk günden Rahmi Turan'ın dile getirdiği iddiaların merkezine benim adımın oturtulacağını bana gelen bilgiler doğrultusunda tahmin etmiştim.
GENEL MERKEZİN MUTFAĞINDAKİ ÇETE
Bunun benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik bir operasyon olduğunu ve bunun Genel Merkezin mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini biliyordum. Tahminlerimde yanılmadım.
HESAPLAŞACAĞIZ
İddiaların benimle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur, olamaz. Bu bana, benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik şerefsizce bir saldırıdır. Bu şerefsiz, onurdan insanlıktan nasip alamamış kalemşörle ve kaynağım dediği saray soytarısıyla mutlaka yargı önünde hesaplaşacağız.
Bu iş elbette sadece yargıyla sınırlı kalmayacaktır. Siyaseten bu operasyonun parçası olan ve Cumhurbaşkanlığı seçim akşamından bu yana şahsıma yönelik kampanya yürütenlerle de hesaplaşmamız kamuoyunun huzurunda devam edecektir.
Şundan herkes emin olsun ki kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacaktır.
Ben kendimin ne olduğunu biliyorum. Madem ismimi ortaya attınız elinizdeki belgeleri de tüm Türkiye ile paylaşmanızı bekliyorum. Bu konu artık benim için siyasi bir konu olmanın çok ötesine geçmiş bulunmaktadır.
CHP yönetimi bu saatten sonra konuyu geçiştiremez. Bu konuyla ilgili benim üzerimden mutlaka bir disiplin soruşturmasını da başlatmalıdır. Ya da taraf olarak konuyu yargıya taşıyıp kendi duruşunu göstermelidir.
TAKSİM MEYDANINDA HARAKİRİ YAPARIM
CHP'li Muharrem İnce'nin isminin açıklanmasının ardından, gazeteci Nedim Şener, "Rahmi Turan'ın açıklaması sonrası Muharrem İnce ile konuştum; 'Eğer ben Külliye'ye çıkmışsam Taksim meydanında harakiri yaparım, peki 80 yaşındaki gazeteci Rahmi Turan yapar mi?' dedi" ifadelerini paylaştı.
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