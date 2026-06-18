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Bilal Erdoğan gençlerle buluştu: Kökü sağlam olanın dalı güçlü olur

Bilal Erdoğan gençlerle buluştu: Kökü sağlam olanın dalı güçlü olur

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Ağrı'da düzenlenen "Gönül Buluşması" programında kültürel mirasın ve geleneksel değerlerin önemine dikkat çekti. Teknolojideki ve spordaki yerli hamleleri örnek gösteren Erdoğan, gençleri Türk tarihini ve kültürünü daha yakından tanımaya davet etti.

Ağrı protokolü ve gençler bir araya geldi

Tarihi atmosferiyle göz kamaştıran İshak Paşa Sarayı'ndaki programa Ağrı Valisi Önder Bozkurt, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, il protokol üyeleri, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada, Türkiye'nin gelecek vizyonu medeniyet kökleri üzerinden ele alındı.

"Gençlerimiz uzak kalıyor çünkü yeterince tanımıyor"

Konuşmasında gençlerin öncelikle kendi kültürlerini, tarihlerini ve değerlerini derinlemesine tanımaları gerektiğinin altını çizen Bilal Erdoğan, "Önce bize ait olanı bilsek, önce Türk tarihini öğrensek, sonra diğer kültürleri de öğrenebiliriz. Gençlerimiz bize ait olan şeyleri beğenmedikleri için değil, yeterince tanımadıkları için uzak kalıyor" ifadelerini kullandı. Batı dünyasının kendi kültürel unsurlarını ve markalarını dünyaya tanıtma konusunda çok başarılı bir strateji yürüttüğünü belirten Erdoğan, Türkiye'nin sahip olduğu muazzam tarihi ve kültürel zenginliklerin de aynı kararlılıkla genç kuşaklara aktarılması gerektiğini söyledi.

"İslam ve Osmanlı medeniyeti evrensel miraslar bıraktı"

İslam, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinin insanlığa çağ atlatan önemli miraslar bıraktığını dile getiren Erdoğan, bu medeniyetlerin farklı din, dil ve kültürleri adalet içinde bir arada yaşatabilen evrensel ve kucaklayıcı yapısına dikkat çekti. Geleneksel sporların ihya edilmesinin bu bilincin bir parçası olduğunu söyleyen Bilal Erdoğan, son yıllarda gençlerin özellikle geleneksel okçuluk başta olmak üzere ata sporlarına yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Türkiye'nin en hızlı büyüyen federasyonlarından biri Geleneksel Türk Sporları Federasyonu oldu. Gençlerimiz kendilerine ait değerleri tanıdıkça onlara daha çok sahip çıkıyor" dedi.

Fatih'in vizyonundan savunma sanayiindeki başarılara

Tarihten alınacak ilhamın geleceğin teknolojilerine yön vereceğini kaydeden Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethindeki yenilikçi ve teknolojik yaklaşımını örnek gösterdi. Günümüzde de Türkiye'nin savunma sanayii ve teknoloji alanında yerli hamlelerle dünyada adından söz ettiren önemli başarılar elde ettiğini hatırlattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

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