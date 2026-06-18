Terörsüz Türkiye için gece gündüz mesai: Jandarma 34 mağara ve sığınağı yerle bir etti

Giriş Tarihi: 18 Haziran 2026 17:52

8 ilde havadan ve karadan abluka

Halkın günlük yaşamını huzur içinde sürdürmesini sağlamak ve arazide depolanan ya da kontrolsüz bırakılan mühimmatların yol açabileceği tehlikeleri önlemek amacıyla düğmeye basıldı. Jandarma İnsansız Hava Araçları (İHA) ve ATAK helikopterlerinin havadan destek verdiği feci operasyonlar; Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van illerinde icra edildi. Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando birlikleri ve Güvenlik Korucularının katıldığı operasyonlarda dağlık ve kırsal alanlar didik didik arandı.

Kritik noktalar ve cephanelikler imha edildi

Kahraman jandarmanın titizlikle yürüttüğü arama tarama faaliyetleri neticesinde, terör örgütü tarafından geçmişte sığınma ve lojistik üs olarak kullanılan 34 mağara, sığınak ve barınma alanı tespit edilerek tamamen imha edildi. Güvenli hale getirilen bu alanlarda yapılan aramalarda ise adeta bir ordunun ihtiyacını karşılayacak seviyede cephanelik ele geçirildi.

Binlerce mühimmat ve kimyasal madde ele geçirildi

Operasyonların bilançosu, yapılan takibatın ve saha hakimiyetinin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Ele geçirilen silah ve malzemeler şu şekilde sıralandı:

2 adet roketatar ve 72 adet uzun namlulu silah,

1 adet tabanca ve 14 adet el bombası,

12 adet mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP),

1.189 adet ağır silah mühimmatı ile 2.100 adet elektrikli fünye,

4 telsiz, 3 jeneratör ve 14 bin 40 adet çeşitli ebatlarda mühimmat,

Hain tuzaklarda kullanılmak üzere depolanmış 197 kilogram kimyasal madde.

Aziz milletin huzuru, can ve mal güvenliği için ülkenin dört bir yanında gece gündüz demeden operasyonların kararlılıkla süreceği vurgulanırken, başarılı operasyonlara imza atan kahraman jandarma personeli ve emeği geçen tüm güvenlik güçleri tebrik edildi.