Genç kadının feci ölüm anı kamerada: Yolun karşısına geçmek isterken can verdi

Giriş Tarihi: 18 Haziran 2026 18:26

Aracını park edip karşıya geçmek istedi

Feci kaza, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kan Alma Biriminde teknisyen olarak görev yapan 27 yaşındaki Esra Abacı Özdemir, caddede aracını park ettikten sonra yolun karşısına geçmek için adım attı. Bu sırada cadde üzerinde seyir halinde olan Özgür E. yönetimindeki hafif ticari araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan genç kadına hızla çarptı.

Meslektaşlarının müdahalesi yetmedi

Çarpmanın şiddetli etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan Esra Abacı Özdemir'i gören çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından talihsiz kadın, ambulansla görev yaptığı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Özdemir, mesai arkadaşlarının ve doktorların gerçekleştirdiği tüm acil müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sürücü gözaltında, feci anlar kamerada

Genç yaşta hayata veda eden teknisyen Esra Abacı Özdemir'in ölümü, ailesini ve tıp camiasını yasa boğdu. Kazanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü Özgür E., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.